Димитър Стоянов и Джордж Уайкоф обсъдиха сигурността в Черно море и укрепването на Източния фланг на НАТО

Единството и солидарността в НАТО остават най-важният гарант за сигурността на Европа, а България продължава да поема своята отговорност за укрепването на колективната отбрана. Това беше общото послание от срещата на министъра на отбраната Димитър Стоянов с командира на Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол адмирал Джордж Уайкоф.

По отношение на Стратегията НАТО 3.0 министър Стоянов подчерта, че страната ни подкрепя усилията за поемане на по-голяма отговорност от европейските съюзници в рамките на Алианса. „Важно е внимателно да бъдат оценени последствията от евентуално намаляване на американското военно присъствие в Европа и възможностите на Европа да компенсира способностите“, заяви министър Стоянов. Той подчерта, че съвместните учения между българските и американските сили трябва да продължат със същата интензивност.

Димитър Стоянов информира адмирал Уайкоф за напредъка по модернизацията на Българската армия. Той отбеляза, че до един месец се очаква окончателното приемане на първия многофункционален патрулен кораб за Военноморските сили.

Акцент в разговорите беше и сигурността в Черноморския регион. Министърът на отбраната постави въпроса за развитието на Военноморския координационен елемент във Варна като структура на НАТО у нас чрез създаването на Регионален център за военноморско сътрудничество и насочване на корабоплаването в Черно море. „Считаме, че центърът ще осигури допълнителни способности за ранно предупреждение и контрол върху морския трафик. Това предложение вече получава подкрепа от Румъния и Турция и разчитаме на съюзническата подкрепа по въпроса“, обясни министър Стоянов.

Адмирал Уайкоф определи България като надежден съюзник и стратегически партньор на първа линия на Източния фланг на НАТО. Той подчерта значението на изпълнението на регионалните отбранителни планове и необходимостта от по-нататъшно развитие на логистичната свързаност и военната мобилност. По думите му трябва да се разшири логистичната част от оперативните планове за региона. „Колкото повече диверсифицираме военните коридори, толкова по-добре за сигурността на Алианса“, подчерта адм. Уайкоф.

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