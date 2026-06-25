Депутати предупредиха: Мальовица може да остане без зимен сезон

Депутати от Комисията по туризъм предупредиха, че зимният сезон на Мальовица може да бъде поставен под сериозен риск заради спряната подмяна на лифта в курорта, пише TravelNews. Темата предизвика тревожна дискусия по време на заседание на парламентарната комисия, след като народни представители поискаха да се изясни защо строителните дейности са били блокирани въпреки първоначално издадени разрешения.

Според тях казусът вече не засяга само едно съоръжение, а бъдещето на един от най-емблематичните планински центрове в Рила. Комисията настоя за координирана позиция на всички компетентни институции, преди забавянето да се превърне в провален сезон.

Депутатите видяха риск за целия курорт

Депутатът от ГЕРБ и член на Комисията по туризъм Валентин Милушев постави въпроса за бъдещето на Мальовица. По думите му първоначално Регионалната инспекция по околната среда и водите е издала разрешение за подмяна на съществуващото съоръжение, но впоследствие е променила позицията си и е спряла строителните дейности.

„Има издадени разрешения, а впоследствие институциите подменят собствените си решения. Така се стига до патова ситуация“, коментира Милушев.

Според него забавянето може да доведе до затваряне на Мальовица през следващия зимен сезон. Това би било сериозен удар не само върху туристите, а и върху местната икономика, бизнеса и хората, които работят в района.

„Не можем да развиваме зимен туризъм със стара инфраструктура“

Милушев подчерта, че в европейската практика лифтовите съоръжения се обновяват периодично, за да отговарят на съвременните изисквания за безопасност и ефективност.

„В Европа подобни съоръжения се подменят на определен период от време. Не можем да очакваме да развиваме зимен туризъм със стара инфраструктура“, заяви Милушев.

Той определи Мальовица като „малката Швейцария“ и една от най-красивите части на Рила. По думите му става въпрос за частна инвестиция, насочена към модернизация на съществуваща туристическа инфраструктура, а не за проект, който започва от нулата.

Призив за законова промяна

Депутатът от „Прогресивна България“ и член на Комисията по туризъм Ясен Щерев предложи да бъде изискано официално становище от Министерството на околната среда и водите. Целта е институцията да даде яснота защо проектът е спрян и какви са аргументите за това.

Пред TravelNews Щерев заяви, че ситуацията е тежка и трябва да се върви към промяна на Закона за горите, за да се отпушат инвестициите в нови лифтове.

„Аз съм скиор и подкрепям развитието на зимните курорти и ски спортовете. Не може да разчитаме на стари съоръжения при положение, че в Австрия, Франция и Италия постоянно модернизират лифтовете. И там имат зелени организации, но развиват своите планински курорти“, каза пред TravelNews Щерев.

Комисията иска всички позиции на масата

Председателят на Комисията по туризъм Росица Кирова подкрепи предложението и настоя да бъдат събрани позиции от всички заинтересовани страни.

„Трябва да поискаме информация от МОСВ и от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно аргументите за спирането на строителството. Необходимо е да чуем и становището на инвеститора, както и позицията на Министерството на туризма“, заяви Кирова.

Очаква се след получаване на официалните становища Комисията по туризъм отново да разгледа темата. Депутатите ще обсъдят възможни решения за излизане от създалата се ситуация, която според тях показва сериозен проблем в координацията между институциите.

Предупреждение преди да стане късно

Казусът с Мальовица се превръща в тест за това дали държавата може да реагира навреме, когато туристическа инфраструктура е блокирана между разрешения, последващи решения и институционални спорове. За депутатите рискът вече е видим - ако няма бързо решение, един от знаковите планински райони на България може да посрещне зимата не с обновен лифт, а с несигурност, загуби и тревога за целия сезон.

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