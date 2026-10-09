Да разлаеш кучетата…по демерджиевски

Гледали ли сте холивудската класика „Да разлаеш кучетата“? Вие може и да не сте, но вътрешният министър Иван Демерджиев и останалите членове на правителството на настоящото уж „прогресивно“ мнозинство със сигурност са. Не само, ами и подробни записки са си водили.

Така, докато войната по пътищата и мантинелите-убийци по тях вземат все повече жертви, данните, че отговорност за тези трагедии носят и министри от същия този кабинет, набъбват със скоростта на светлината, а обществото настоява за възмездие за виновните и битка с корумпираните, Демержиев – подобно на героя на Робърт де Ниро от вече споменатия филм, хвърля прах в очите на целокупното гражданство и пресъздава пропагандното верую: „Няма да имаме истинска война. Ще имаме имитация на война“! Упражнението стартира още преди няколко месеца, с негово бомбастично изказване от трибуната на Народното събрание, а тези дни е поредният му епизод – пак с изява на Демерджиев в пленарната зала.

Война с корупцията? Не – чиста проба цирк!

В четвъртък предиобед, след поредица от финтове от страна на депутатите от „Прогресивна България“, целящи да се предотврати поисканото от ДПС изслушване на регионалния министър Иван Шишков и финансовия Гълъб Донев за проведени с тяхно знание и участие обществени поръчки, опасали магистралите с мантинели със спорно качество, в пленарна зала се появи само МВР шефът Иван Демерджиев.

Изявата му беше напомпана предварително със сериозен пропаганден заряд, че ще даде доказателства за твърдението си, че полети на лидера на ДПС Делян Пеевски са били плащани с „пари от обществени поръчки за мантинели“.

Въпросното твърдение той хвърли в общественото пространство в средата на септември, но в седмиците оттогава досега така и не го подплати с конкретни данни. Липсата на такива беше „компенсирана“ със спорадични изяви на Демерджиев, при които той „подкрепяше“ внушенията си с нови внушения, пак без да ги докаже с факти. Който е очаквал, че ще го направи при изслушването в НС, е останал сериозно излъган.

От всичко, което вътрешният министър изприказва от парламентарната трибуна, стана ясно само, че по негово разпореждане ГДБОП е отправил запитване до малтийските служби, които са отговорили, че имат данни за полети, реализирани със самолет, бивша собственост на регистрирана в Малта авиокомпания и настоящо притежание на българско дружество. В него обаче, според признанието на самия Демерджиев, Пеевски няма никакво участие, нито е имал нещо общо с компанията.

Между въпросните фирми имало разменени фактури за плащания, свързани с експлоатационните разходи на самолета, но няма данни за плащани полети на лидера на ДПС.

Доказателства, че самият Пеевски изобщо е бил на тези полети, също не бяха дадени, а всички опити на депутатите от опозицията да изяснят каква изобщо е връзката му и има ли я въобще бяха финтирани от МВР шефа с празнодумие. Той впрочем отказа да даде на народните представители дори питането от ГДБОП и отговора от страна на Малта, вероятно за да не изпадне в ситуацията от лятото, при която стана ясно, че цитираната от него справка от същата служба в МВР няма нищо общо с истината и реалността. Или иначе казано – хвърленото от Демерджиев бомбастично твърдение през септември носи всички признаци на чиста проба лъжа. За пореден път.

Впрочем, дори и да се приеме, че Пеевски е пътувал с някои от тези полети, твърденията на вътрешния министър отново издишат, защото се опитва да изкара, че пътник в такси си купува цялото такси, когато плаща за курса си. Няма логика, нали? Няма и да я откриете, тъй като целта на цялото това мероприятие е просто да се хвърли прах в очите на обществото. Да се прикрие истинската корупционна афера зад компроматен скандал, в епицентъра на който е Делян Пеевски - обичайната мишена на зависими от задкулисни интереси лица като Демерджиев. Казано с прости думи – вместо да се изпълни обещаната от „Прогресивна България“ война с корупцията, управляващите разиграват пошла имитация с всички елементи на цирково изпълнение.

Защо?

Отговорът на този въпрос най-вероятно се крие в излезли междувременно истински факти, свързани с обществените поръчки за мантинели, които обаче бяха потопени от бомбастичните твърдения на вътрешния министър. Като например данните, че договорите за доставката им са подписани през есента на 2022 г. от настоящия редовен регионален министър и тогавашен служебен шеф на МРРБ Иван Шишков, по време на мандата на служебното правителство с премиер настоящия финансист №1 Гълъб Донев.

Нищо чудно, че от мнозинството от „Прогресивна България“ дадоха всичко от себе си, за да не позволят те да бъдат изслушани днес в пленарна зала. Ако те се бяха появили, щеше да се наложи да отговарят и на други въпроси. Като например дали наистина Шишков води преговори с фирма, изработваща мантинелите от руска стомана, въпреки санкциите, наложени от ЕС? Дали чест гост в ловното стопанство на собственика на едно от дружествата, които Демерджиев обяви за монополисти в обществените поръчки за мантинели, не е съветник на настоящия премиер Румен Радев?

А също истина ли е, че при монтажа на новите мантинели на един от критичните участъци на АМ „Хемус“ от страна на дружеството „Автомагистрали“, което е под шапката на управляваното от Иван Шишков МРРБ, са допуснати нередности?

Сигнал за това беше подаден до държавното обвинение преди няколко дни, а днес прокуратурата образува проверка, но информацията за нея също потъна под напора на пропагандния компроматен фарс, заформен от Демерджиев и мнозинството от „Прогресивна България“ в пленарна зала. Защо ли? Защото явно за вътрешния министър борбата с корупцията всъщност е имитация на война, чиято цел е да се прикрият истинските отговорни за източването на обществените ресурси като се хвърля прах в очите на обществото с клевети и манипулации.

Само че тази имитация няма как да компенсира проявяваната от МВР шефа пълна некомпетентност. Независимо от това какви и колко бомбастично звучащи, но несъстоятелни твърдения, клевети и откровени лъжи вече лансира и явно ще продължи да бълва в информационното пространство. Впрочем дори и в това вече проявява не само морално и професионално, но дори интелектуално безсилие, какъвто е случаят с изказването му от днес, че видиш ли бомбените заплахи, заливащи от месеци институции, детски училища и градини в цялата страна били зачестили „след изслушванията му за полетите“.

Подобни нелепи изказвания, граничещи с халюциногенно бълнуване, чертаят ясна диагноза, а тя е че начело на една от най-ключовите институции за демокрацията и реда в страната ни е човек, който не просто не върши работата си на МВР шеф, а дори вреди. При това, вероятно умишлено и в полза на задкулисни сили, чиито интерес е държавата да е в хаос, за да могат да продължават те да си вършат далаверите.