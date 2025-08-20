Борисов с ключови думи за еврото

Бойко Борисов коментира актуални теми.

Президентът Тръмп направи една ювелирна операция и силен ход, аз съм оптимист, най-свещеното нещо е животът.

Това заяви по повод преговорите за мир по линията САЩ-Украйна-Русия лидерът на ГЕРБ в Пловдив.

Българите като ходят в Гърция, нали и там е в евро, кое му е страшното, попита Борисов по повод влизането ни в еврозоната, въвеждането на еврото и как вижда цените напоследък у нас.

Той беше категоричен, че не усеща поскъпване на живота.

"Това го дава статистиката. Ползите догодина ще се усетят. Не само по лихвите на кредитите, които вече се усещат, но и това, което се случва в държавата", посочи той.

По отношение на еврото Борисов заяви, че всички виждат, че дори декларираните средства са в евро.

"Милиард и 200 милиона оставих във водния сектор и Асен Василев ги взе и ги даде за пенсии. Както и за пътя Търново-Русе. Надявам се, че сега правителството ще вземе чмного спешни решения за ВиК-мрежата, да се доведе вода, да се възстанови и да се реши проблемът в голямата му част, това трябва да се направи, коментира Борисов.

"Аз мисля, че президентът Тръмп проведе една „ювелирна операция“. На него му стигна куражът да заложи авторитета си и да направи среща с президента Путин. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме и ние. Покани лидерите на най-големите държави, председателят на ЕК и заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки. Аз съм оптимист. Убийствата – това трябва да се прекрати. Най-свещеното нещо е животът на човека. Доколкото познавам президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години. Колкото и някои да подценяваха качествата на Тръмп, но той направи силен ход. Ако не успеят усилията, ще е лошо и за нас“, каза Бойко Борисов.

Според политика е имало разрив на отношенията между Съединените щати и Европа. "Според мен, имаше тежък разрив, докато се подпише договорът за митата. Но последните срещи в Белия дом с лидерите на големите държави и президента Зеленски, той направи един много голям пакет от съмишленици", заяви Борисов.

