Борислав Цеков: Съветът за мир е държавно решение, не личен акт

Поканата към т. нар. Съвет за мир, оставката на президента Румен Радев и днешното заседание на Конституционния съд очертават сложна и чувствителна конституционна последователност, която според експерти не бива да се подценява. В центъра на дебата се оказва не само формалното прекратяване на президентските пълномощия, но и въпросът за отговорността, публичността и моралния смисъл на институциите в момент на политически преход.

Съветът за мир и границите на президентската власт

Според преподавателя по конституционно право доц. Борислав Цеков един президент в оставка не би следвало да си позволява да взема еднолични и непрозрачни решения по въпроси като поканата към Съвета за мир. По думите му това е покана към държавата, а не личен акт на държавния глава. Пред бТВ Цеков определи решението като предизборно и политически мотивирано, което според него поставя под съмнение допустимостта на подобни действия в момент, когато президентът вече е заявил намерението си да напусне поста.

Оставката на Радев и ролята на Конституционния съд

Доц. Цеков не очаква изненади от заседанието на Конституционния съд, който днес разглежда оставката на президента Румен Радев. Задачата на съда е да установи, че оставката е подадена свободно и не е резултат от заплаха или принуда. При това положение с едно решение Конституционният съд ще прекрати пълномощията на държавния глава. По думите на конституционалиста оставката е публично заявена и процедурата е ясно разписана в основния закон.

Според него мотивите на Радев могат да бъдат различни, но логично попадат в политическата плоскост. Цеков изрази мнение, че оставката е била закъсняла и че президентът е трябвало да завърши мандата си, но при продължителното противопоставяне с партиите и изграждането на собствен политически проект напускането на институцията е било по-почтеният изход.

Клетвата на Йотова и спорът за „процесуалната икономия“

Особено остър е дебатът около встъпването на вицепрезидента Илияна Йотова като държавен глава. Според доц. Цеков т. нар. процесуална икономия, при която може да се приеме, че не е необходима нова клетва, трябва да бъде сериозно преосмислена. Той е категоричен, че клетва трябва да има, тъй като длъжностите на вицепрезидент и президент са напълно различни.

Клетвата, по думите му, не е формалност, а акт на поемане на отговорност пред нацията и носи своята морална тежест. Цеков смята, че тя може да бъде положена пред Конституционния съд, а не непременно пред Народното събрание. Ако това не бъде направено, според него темата ще остане отворена за сериозна научна и правна критика.

В заключение конституционалистът отбеляза, че с напускането на президентството Румен Радев губи ролята си на обединител на нацията, както и комфорта да поставя въпроси, без да дава отговори. По думите му политическата битка тепърва започва, но институционалната цена вече е платена.

