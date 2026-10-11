България подготвя спешни разговори с Турция и Румъния за сигурността на корабоплаването в Черно море след атаките срещу търговски кораби край българското крайбрежие. За намерението на София съобщава турският вестник „Тюркие газетеси“, като информацията е цитирана от БГНЕС.

Президентът Илияна Йотова е обявила, че консултациите с Анкара и Букурещ ще бъдат насочени към гарантиране на безопасността на морския транспорт. Тя е поискала и засилване на дейностите на НАТО в региона.

Предложение за нов механизъм за корабоплаването

Очаква се България да представи на срещата на върха на Европейския съюз на 15 и 16 октомври предложение за нов механизъм за защита на безопасното морско корабоплаване в Черно море.

София планира също да поиска от Международната морска организация да разследва атаките и да предприеме мерки за защита на търговските кораби. Засега няма посочено общо решение за конкретен международен отговор.

Сред обсъжданите идеи е и забрана за използването на дронове от шестте държави, които имат излаз на Черно море – България, Турция, Румъния, Украйна, Русия и Грузия. Възможността ще бъде обсъждана на фона на атаките, които поставиха под риск сигурността на търговското корабоплаване.

Планове за по-силно наблюдение и защита

България, Турция и Румъния вече разполагат с общ формат за противодействие на част от рисковете в Черно море. През 2024 г. трите държави създадоха оперативна група за противоминни мерки заради заплахата от морски мини.

Новите инициативи предвиждат укрепване на въздушното и морското наблюдение, разширяване на разузнавателните и проследяващите дейности с безпилотни летателни апарати и придобиване на отбранителни системи срещу заплахи от дронове. Според „Тюркие газетеси“ тези действия трябва да бъдат координирани с НАТО и Европейския съюз и да ускорят военната модернизация на България.

Българските власти подчертават, че разширяването на дейностите на НАТО в региона няма да наруши Конвенцията от Монтрьо. Документът урежда правомощията на Турция над проливите и режима за преминаване на военни кораби към Черно море.

Йотова подкрепя европейска мирна коалиция

Наред с морската сигурност Илияна Йотова е свързала инициативите с дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна. Тя подкрепя създаването на европейска мирна коалиция, в която България да участва активно.

„Подкрепям предприемането на всички възможни действия за възможно най-скорошното създаване на мирна коалиция, която да бъде европейско предложение и в която България също да участва активно“, заявява Йотова.

Към момента няма общо решение за забрана на дроновете или за новия механизъм за защита на корабоплаването. Предстои предложенията да бъдат обсъдени в разговорите с Турция и Румъния, както и на срещата на върха на Европейския съюз.