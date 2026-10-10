Общество

Жегата стига 30 градуса, но на места ще трещят гръмотевици

Слънчева събота обещават синоптиците, но Западна България ще остане под заплахата от дъжд. По морето температурите достигат 25 градуса

Жегата стига 30 градуса, но на места ще трещят гръмотевици
10 окт 26 | 7:27
255
Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Октомври очевидно няма никакво намерение да се разделя с лятото. Съботният ден, 10 октомври, ще ни подари щедри дози слънце и температури, които на места ще достигнат впечатляващите за сезона 30 градуса. Есенното време обаче ще покаже и своя по-капризен характер – в западните райони облаците ще се сгъстят, а на места ще завали и прегърми.

Сутринта ще започне с температури между 10 и 15 градуса, като в София термометрите ще показват около 11 градуса. На отделни места в равнинните райони видимостта ще бъде намалена.

През деня слънцето ще господства над по-голямата част от страната, но над Западна България ще се появят по-значителни увеличения на облачността. Дъжд се очаква главно в планинските и предпланинските райони, където са възможни и гръмотевици.

Времето ще остане сравнително спокойно и почти безветрено. Около обяд и следобед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен североизточен вятър, а в Източна България той ще бъде от юг-югоизток.

Максималните температури ще се движат между 25 и 30 градуса, като в София се очакват около 26 градуса.

В планините – слънце с риск от дъжд

Любителите на планинските разходки ще могат да се насладят на предимно слънчево време през първата половина на деня.

Около и след обяд обаче над масивите в Западна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали дъжд.

Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. На височина 1200 метра максималната температура ще достигне около 21 градуса, а на 2000 метра – около 14 градуса.

Морето още не се предава

По Черноморието съботата ще бъде предимно слънчева, с температури между 22 и 25 градуса.

Преди обяд времето ще е почти тихо, но следобед ще се появи слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Морската вода все още ще бъде сравнително топла за сезона – около 20 градуса, а вълнението ще остане слабо, 1–2 бала.

Така втората октомврийска събота ще предложи почти летни условия в по-голямата част от страната, макар че в западните райони чадърът може да се окаже по-полезен от слънчевите очила.

Тагове:
Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

Още по тема Времето
Още от Общество
Коментирай