Жегата стига 30 градуса, но на места ще трещят гръмотевици

Октомври очевидно няма никакво намерение да се разделя с лятото. Съботният ден, 10 октомври, ще ни подари щедри дози слънце и температури, които на места ще достигнат впечатляващите за сезона 30 градуса. Есенното време обаче ще покаже и своя по-капризен характер – в западните райони облаците ще се сгъстят, а на места ще завали и прегърми.

Сутринта ще започне с температури между 10 и 15 градуса, като в София термометрите ще показват около 11 градуса. На отделни места в равнинните райони видимостта ще бъде намалена.

През деня слънцето ще господства над по-голямата част от страната, но над Западна България ще се появят по-значителни увеличения на облачността. Дъжд се очаква главно в планинските и предпланинските райони, където са възможни и гръмотевици.

Времето ще остане сравнително спокойно и почти безветрено. Около обяд и следобед в Дунавската равнина ще се появи слаб до умерен североизточен вятър, а в Източна България той ще бъде от юг-югоизток.

Максималните температури ще се движат между 25 и 30 градуса, като в София се очакват около 26 градуса.

В планините – слънце с риск от дъжд

Любителите на планинските разходки ще могат да се насладят на предимно слънчево време през първата половина на деня.

Около и след обяд обаче над масивите в Западна България облачността ще се увеличи и на отделни места ще превали дъжд.

Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. На височина 1200 метра максималната температура ще достигне около 21 градуса, а на 2000 метра – около 14 градуса.

Морето още не се предава

По Черноморието съботата ще бъде предимно слънчева, с температури между 22 и 25 градуса.

Преди обяд времето ще е почти тихо, но следобед ще се появи слаб до умерен вятър от изток-югоизток.

Морската вода все още ще бъде сравнително топла за сезона – около 20 градуса, а вълнението ще остане слабо, 1–2 бала.

Така втората октомврийска събота ще предложи почти летни условия в по-голямата част от страната, макар че в западните райони чадърът може да се окаже по-полезен от слънчевите очила.