Засилен трафик към Турция - граничните пунктове под напрежение

Трафикът на граничните пунктове с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е изключително интензивен на изход за товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР тази сутрин. Данните показват сериозно натоварване в този участък.

Очаква се засиленият трафик да продължи и през деня заради активния стокообмен и транзитния поток. Шофьорите на тежкотоварни автомобили трябва да се подготвят за възможни изчаквания.

Интензивният трафик на изход към Турция се дължи основно на засиленото движение на товарни автомобили. В тези часове се наблюдава концентрация на тирове, които напускат страната, което води до забавяния при обработката на документите.

Въпреки натоварването към момента няма информация за блокиране на движението, но ситуацията остава динамична и може да се промени в рамките на деня.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични пунктове. Изключение прави районът на граничния преход Русе – Гюргево, където се извършват ремонтни дейности по българската част на мостовото съоръжение.

Заради това движението се регулира, което може да доведе до краткотрайни забавяния, особено при по-интензивен поток.

Трафикът към Гърция остава нормален на всички гранични пунктове. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се осъществява движение както на леки автомобили и автобуси, така и на товарни камиони, без сериозни ограничения.

По границите с Република Северна Македония и със Сърбия движението е нормално на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

Към момента няма данни за задръствания или сериозни затруднения, което прави тези направления по-спокойни в сравнение с трафика към Турция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com