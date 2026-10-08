Зад ритуалите край Калофер - контрол, разочаровани хора и психоактивни вещества

Групата за нетрадиционни ритуали край Калофер, попаднала във фокуса на ДАНС и МВР, се оказва с история от повече от десетилетие. Испанецът Хосе Николас, задържан в края на септември, е бил начело на сдружението „Слънце на Водолей“, като според бивш негов член още при регистрацията настоявал да бъде записан като пожизнен управител. С времето поведението му започнало да отблъсква хора, а самият той все повече се поставял над останалите, разказва Димитър Антонов. Днес Николас е в ареста по обвинение за държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества.

Запознанството започва още през 2002 година

Димитър Антонов (на кадъра горе) се запознава с Хосе Николас през 2002 г. по време на пътуване в Испания. Тогава присъствал и шаман от Америка, който извършвал различни ритуални практики.

След това контактът между двамата прекъснал за години. Около 2010-2011 г. Николас отново се свързал с Антонов, като му казал, че има интереси в България и търси юридическа помощ за регистрацията на сдружение.

Така се появява „Слънце на Водолей“, в което Антонов става един от тримата членове, а испанецът поема управлението.

Искал да бъде пожизнен управител

Един от най-показателните детайли в разказа на Антонов е настояването на Николас да бъде записан като пожизнен ръководител.

„Просто той искаше да бъде записан, че е избран на тази длъжност пожизнено, за да няма възможност за избор, за да не стане някой друг управител“, разказва Антонов.

По думите му мотивът бил свързан и с инвестиционни намерения.

Публично заявените цели на сдружението звучали далеч по-безобидно - опазване на древни ритуали, създаване на екологични паркове и социална интеграция.

„При основаването му целите бяха благородни. Звучаха много добре“, казва Антонов.

С времето хората започнали да си тръгват

По думите на бившия член първоначално Николас изглеждал като човек, който следва древни традиции и ритуални практики. Постепенно обаче отношението му към останалите започнало да се променя.

Няколко години по-късно испанецът купил земя край Калофер и изградил ритрийт център с бунгала.

През 2014 г. Антонов решил да напусне сдружението.

„Не ми хареса отношението с хората, най-вече подходът. Просто хората си тръгваха, понякога обидени, огорчени“, разказва той.

„Вълкът алфа“

Според Антонов Николас постепенно започнал да отхвърля авторитета на духовните учители и да поставя себе си над всички останали.

„Имаше известни нарцистични тенденции или по-скоро като, да кажем, вълкът алфа в една глутница, образно казано“, заявява той.

По думите му испанецът не търпял някой да стои над него и с времето започнал да се откъсва от традициите, с които първоначално се свързвал.

Антонов уточнява, че повече от 10 години не е поддържал контакт с Николас. След като станал секретар на Международната фондация за защита на правата на коренното население, той представил случая пред управителния й съвет и Николас бил отстранен от организацията.

ДАНС и МВР влязоха в центъра край Калофер

На 26 септември 2026 г. Хосе Николас беше задържан при съвместна операция на ДАНС и МВР.

При действията на властите са открити и иззети 30 саксии с кактуси от вид, съдържащ психоактивни вещества. Намерени са още бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основания да се предполага, че съдържат психоактивни съставки.

Испанецът е обвинен в държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. Окръжният съд в Пловдив му наложи най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

От ДАНС по-рано обясниха, че законови ограничения не позволяват да бъде предоставена повече информация по случая.

Бившият член: По-скоро заблуждение и измама

Антонов подчертава, че при неговите посещения в центъра край Калофер не е виждал употреба на наркотици.

Той е предпазлив и по отношение на определението „секта“.

„Думата секта има доста тежко значение. Това е една дума, обременена с много негативно значение. За мен в случая става въпрос за въвеждане в заблуждение или измамни действия“, казва той.

Антонов не смята за особено обществено опасни и твърденията за къпане без дрехи в реката, като посочва, че подобни практики се срещат и в други европейски държави.

Какво са открили край бунгалата

При проверката в местността Бяла река край Калофер са открити и традиционни молитвени вързопи, свързвани с ритуали на коренни народи.

Антонов обяснява, че в тях обикновено се поставят тютюн, цветя или билки, а различните цветове символизират посоките на света, небето, земята и човешкото сърце.

Той прави ясно разграничение между подобни традиционни духовни практики и действията, за които Николас е обвинен от българските власти.

Десетилетие по-късно всичко завършва с арест

Историята на „Слънце на Водолей“ започва с заявени идеи за духовност, природа и древни ритуали, но повече от десет години по-късно човекът, който го управлява, се оказва в ареста.

Разказът на един от основателите очертава постепенно натрупване на конфликти, разочарование сред последователите и все по-силна концентрация на власт около Николас. Дали зад духовната фасада действително са се извършвали престъпления, предстои да бъде установено от разследването и съда.

„Аз лично се надявам цялото това време, което му предстои, да му помогне да си даде сметка за нещата“, казва Димитър Антонов.