Времето през май. Необичайно начало на месеца, студен фронт и първите 30 градуса

Анализите на стратосферната циркулация и остатъчните процеси около полярния вихър показват, че през май атмосферата над Европа постепенно ще преминава към по-типичен летен режим, но без да липсват периоди на нестабилност. Полярният вихър вече е силно отслабен и раздробен, което означава, че директното му влияние намалява, но следите от тази циркулация все още могат да насочват по-хладни въздушни маси към Източна Европа и Балканите.

За България това означава месец с чести промени – редуване на по-топли и слънчеви дни с периоди на валежи, гръмотевични бури и временни захлаждания. Май ще бъде типично пролетен, с динамична атмосфера и активна конвекция, информират от "Метео Балканс".

Първо десетдневие (1 – 10 май)

Началото на май се очаква да бъде хладно, с температури около под климатичната норма. Над страната ще преминават слаби атмосферни смущения, които ще създават условия за следобедни валежи, най-вече над планинските райони и Западна и Централна България.

Сутрините ще бъдат хладни, с минимални температури между 4°С и 8°С, а в котловините и високите полета – малко по-ниски. През деня термометрите ще показват между 15°С и 16°С, а в отделни райони на Южна България до 20°С.

Около средата на периода е възможно краткотрайно преминаване на студен фронт, който да усили вятъра и да донесе локални гръмотевични бури. Валежите няма да бъдат повсеместни, но на места могат да бъдат интензивни, към края на периода, ще се затопля, но идват валежите.

Второ десетдневие (11 – 20 май)

Това вероятно ще бъде най-нестабилният период от месеца. Атмосферната циркулация над Европа ще остане активна, а над Балканите ще се срещат по-топъл въздух от юг и по-студен въздух - от север. Страната ни ще попадне на границата между двете въздушни маси. Именно тази комбинация често води до развитие на купесто-дъждовна облачност и пролетни бури.

Очакват се повече валежни дни, като на места има риск от проливни краткотрайни дъждове, градушки и гръмотевици. Най-засегнати могат да бъдат западните, централните и планинските райони.

Температурите ще бъдат променливи – сутрин между 9°С и 14°С, а дневните стойности между 18°С и 24°С, в по-топлите дни до 26°С. След преминаване на валежите, временно ще се понижават.

Това ще бъде типичен майски период – с много енергия в атмосферата и бързи промени от слънце към буря.

Трето десетдневие (21 – 31 май)

Към края на месеца вероятността за стабилизиране на времето нараства. Все по-често над Южна и Югоизточна Европа ще се разширява влияние на по-високо атмосферно налягане, което ще носи повече слънчеви часове и по-високи температури.

Валежите няма да изчезнат напълно, но ще бъдат по-локални и основно следобедни – типични за края на пролетта. Ще има повече сухи дни, подходящи за пътувания и дейности на открито.

Минималните температури ще бъдат между 11°С и 16°С, а максималните – между 24°С и 29°С. В най-топлите райони на страната не е изключено за кратко да бъдат достигнати и първите 30°С.

Май в България ще бъде типично пролетен месец – динамичен, зелен и често влажен. Не се очакват продължителни студове, но и трайно лятно време през целия месец изглежда малко вероятно. Най-много валежи се очакват през средата на месеца, докато краят на май ще носи повече слънце и усещане за наближаващо лято.

Температурите вероятно ще останат около нормата или малко над нея, а валежите – около и на места над климатичните стойности, особено в планинските и западните райони.

