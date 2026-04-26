ЕС готви реформа с шофьорските книжки, засяга и България

Европейският съюз планира да въведе промени в регулациите за шофьорските книжки, чиято цел е да организира и модернизира правилата за обучение и изпит на шофьори. Реформата няма да влезе в сила веднага – нейното прилагане е разположено във времето до ноември 2029. Въпреки това вече е известно, че някои от новите разпоредби ще бъдат задължителни за всички държави членки, включително и България, съобщи "Аутомедия".

Две са новите директиви на Европейския съюз, които въвеждат промени в правилата за издаване, подновяване и прилагане на шофьорски книжки в цялата общност. Планираната реформа на системата за получаване на шофьорски книжки надхвърля просто модифицирането на изпита. Новите разпоредби обхващат целия процес – от медицински прегледи, през обучение на кандидати, до метода на издаване на документи.

Възможност за опростяване на медицинските прегледи

Един елемент от реформата е приемането от Европейския съюз на алтернатива на задължителните медицински прегледи. За категориите AM, A и B държавите-членки могат да заменят стандартното медицинско посещение с формуляр за самооценка, в който кандидатът декларира здравословното си състояние.

Преглед ще бъде необходим, само ако отговорите на формуляра породят съмнения. Проектът на новите разпоредби съдържа предложение да се даде на семейните лекари правото - а в някои случаи и задължението, да информират съответните органи за пациенти, чието здравословно състояние може да представлява заплаха при движението на пътищата.

В същото време се предвижда да се поддържат пълни тестове за професионални шофьори, т.е. категории C и D, както за издаване, така и за подновяване на книжки. Въпреки това, регулациите на ЕС не налагат единен модел, тъй като държавите могат да прилагат по-строги правила, ако ги сметнат за необходимо.

Нови задължителни теми в шофьорските курсове

Това е е всичко. Новите регулации на ЕС разширяват обхвата на знания, необходими на кандидатите за шофьори. В обучителните програми ще бъдат въведени нови области, свързани с технологиите и промените в пътния трафик.

Едно от тях са системите за подпомагане на водача и частично автоматизираните решения. Обучаващите се ще трябва да научат за тяхната работа, ограниченията и ситуациите, в които системата може да изисква от водача да поеме контрола незабавно. Подчертава се и необходимостта да се разбере въздействието на тези технологии върху вниманието и поведението на водача.

Втората област е т.нар. "микромобилност", която включва, наред с други, електрически тротинетки и други леки средства за транспорт. Ще има и задължение да се научи как да се излезе безопасно от превозното средство, включително как да се отварят вратите така, че да се контролира ситуацията около автомобила. Освен това е отделен по-голям акцент върху рисковете, свързани с използването на телефони и електронни устройства по време на шофиране.

ЕС иска промени в правомощията на категория B

В същото време реформата на ЕС предвижда значителни промени в обхвата на категория B, т.е. най-популярната шофьорска книжка в Европа. Една от ключовите иновации е разширяването на възможността за шофиране на по-тежки превозни средства с алтернативно задвижване, главно електрическо.

Две години след получаване на лиценза, шофьор от категория B ще може да управлява превозни средства с нулеви емисии и допустимо общо тегло до 4,25 тона без допълнителен тест. Благодарение на поправката, производителите на търговски превозни средства ще могат да използват по-просторни батерии, осигурявайки значително по-дълъг пробег, като същевременно запазват товароносимостта на версиите с ДВГ.

