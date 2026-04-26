Трагедия край Поморие. Подробности за жертвата, пророчески думи и първа версия

29-годишната Назифе от поморийското село Гълъбец изгоря жива тази нощ във фаталния Голф 4 в района на къмпинг Европа край Поморие, пише Флагман.бг.

Младата жена е семейна, има 5-годишен син, но със съпруга й били пред развод, казаха нейни близки.

„Назифе родом е от село Белодол. Дойде булка тук в Гълъбец. Омъжи се преди около 7-8 години, през 2021 година им се роди син. Отношенията им със съпруга й рязко се влошиха и те взеха решение да се разведат.

Преди близо година взе сина си и се махна от село Гълъбец. Премести се да живее в Слънчев бряг, където работи в хипермаркет. Родителите й пък са във Франция. Често взимаха малкия при тях, може би и сега е там“, разказа съсед на Назифе от село Гълъбец, който пожела да остане анонимен.

Хората са в шок от новината за смъртта й, още повече са учудени на основната версия – самоубийство. Назифе обожавала сина си и недоумяват как ще сложи край на живота си и ще остави детето си без майка.

Един от последните й постове в социалните мрежи обаче сякаш подсказвала за трагедията:

„Всичко си има начало и край. В началото виждаш илюзията. В края виждаш истината“.

