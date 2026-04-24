Силен вятър удря страната, но идват най-приятните температури

Времето днес ще бъде динамично, с ясно изразено влияние на вятъра в голяма част от страната. В Дунавската равнина и Източна България той ще достига временно силни пориви от запад-северозапад. Облачността ще бъде променлива, като преди обяд на много места ще намалява до предимно слънчево време. Максималните температури ще се движат между 16° и 21°, като в София ще са около 17°.

Планините - слънце, но със силен вятър

В планинските райони облачността също ще бъде променлива и често ще намалява до предимно слънчево време. Условията обаче ще бъдат усложнени от силния вятър от запад-северозапад, който ще създава по-сурово усещане.

Температурите ще останат ниски - около 11° на 1200 метра и около 4° на 2000 метра. Комбинацията от вятър и по-ниски стойности прави условията по-подходящи за опитни планинари, които са подготвени за променливо време.

Черноморието - слънце и променящ се вятър

По Черноморието облачността също ще бъде променлива, като постепенно ще намалява до предимно слънчево време. Вятърът ще бъде умерен, но на моменти и силен от запад-северозапад, като по-късно през деня ще се ориентира от югозапад.

Температурите ще са малко по-ниски - между 14° и 17°, а морската вода ще бъде около 12°-13°. Вълнението на морето ще остане умерено - около 2-3 бала, което няма да създава сериозни затруднения, но ще се усеща осезаемо по крайбрежието.

Почивните дни носят повече слънце

През уикенда времето ще се стабилизира и ще бъде предимно слънчево, макар и с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи остава малка, а вятърът ще отслабне и ще бъде слаб до умерен от запад.

Температурите ще продължат да се повишават и в неделя минималните ще са между 5° и 10°, а максималните ще достигат между 20° и 25°. Това ще създаде усещане за истинска пролет, особено в следобедните часове.

Нова седмица със обрати и валежи

Късно в неделя обаче вятърът отново ще се усили и ще се ориентира от север, което ще доведе до краткотрайно нахлуване на по-студен въздух. В началото на новата седмица ще има редуване на слънчеви периоди със увеличена облачност.

Вероятността за валежи ще остане ниска в първите дни, но в сряда над Западна България, а в четвъртък над цялата страна ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Очакват се краткотрайни валежи, придружени със гръмотевици.

Най-ниските дневни температури ще бъдат в понеделник, когато максималните стойности ще останат под 20°, след което постепенно отново ще започнат да се повишават.

