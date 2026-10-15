Общество

Военновъздушните сили отбелязват своя боен празник на 16 октомври

Тази година се навършват 114 години от първия боен полет на българската военна авиация

Военновъздушните сили отбелязват своя боен празник на 16 октомври
15 окт 26 | 14:14
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Григор Атанасов

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в тържествения ритуал за отбелязване на Празника на авиацията и българските Военновъздушни сили (ВВС) утре, 16 октомври.

Тази година на 16 октомври се навършват 114 години от първия боен полет на българската военна авиация. По традиция с тържествен ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София ще бъде отдадена воинска почит към паметта на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България и при изпълнение на воинския си дълг в мирно време.

В ритуала ще участват представители на командния състав и военнослужещи от ВВС, Гвардейският представителен духов оркестър и представително формирование от Националната гвардейска част. Поканени са също представители на видовете въоръжени сили, Президентството, Министерския съвет, дипломатическия корпус, местната власт, ветерани от ВВС и др.

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Автор Григор Атанасов

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