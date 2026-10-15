Военновъздушните сили отбелязват своя боен празник на 16 октомври

Министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов ще участват в тържествения ритуал за отбелязване на Празника на авиацията и българските Военновъздушни сили (ВВС) утре, 16 октомври.

Тази година на 16 октомври се навършват 114 години от първия боен полет на българската военна авиация. По традиция с тържествен ритуал по полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София ще бъде отдадена воинска почит към паметта на защитниците на родното небе, загинали за свободата на България и при изпълнение на воинския си дълг в мирно време.

В ритуала ще участват представители на командния състав и военнослужещи от ВВС, Гвардейският представителен духов оркестър и представително формирование от Националната гвардейска част. Поканени са също представители на видовете въоръжени сили, Президентството, Министерския съвет, дипломатическия корпус, местната власт, ветерани от ВВС и др.