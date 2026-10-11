Студеният фронт носи дъжд и гръмотевици, но ето кога е следващият обрат с времето

Предстои динамична седмица с валежи, гръмотевични бури и осезаемо застудяване в България. Студен атмосферен фронт ще премине през страната в началото на периода, носейки краткотрайни, на места интензивни валежи и гръмотевична дейност. В следващите дни хладното време ще се задържи, а в отделни райони се очакват значителни количества дъжд. Към края на седмицата валежите постепенно ще спрат, облачността ще намалее и температурите отново ще започнат да се повишават, прогнозират от "Метео Балканс".

Понеделник: Студен фронт с дъжд и гръмотевични бури

Още през нощта срещу понеделник времето ще се влоши с преминаването на студен атмосферен фронт. От запад на изток облачността ще се увеличи и на много места в страната ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. В отделни райони дъждът временно ще бъде интензивен, като не са изключени и по-значителни количества за кратко време.

С преминаването на фронта вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, пренасяйки по-студен въздух към Балканския полуостров. Минималните температури ще бъдат между 7°С и 10°С, а максималните ще достигат 17°С–22°С.

Вторник и сряда: Застудяването продължава, очакват се нови валежи

След временно отслабване на валежите във вторник и сряда отново ще има дъжд на много места в България. По-значителни количества са възможни главно в Централна и Източна България, където на места валежите ще бъдат временно интензивни.

Вятърът ще бъде умерен, а в източните райони – силен, от север. Това ще поддържа притока на студен въздух и ще доведе до осезаемо понижение на температурите. В сряда минималните стойности ще бъдат между 3°С и 8°С, а дневните температури ще останат сравнително ниски – между 10°Си 15°С.

Времето ще напомня повече за късна есен, особено в районите с продължителна облачност и валежи. При по-интензивен дъжд и силен вятър усещането за студ ще бъде още по-осезаемо.

Четвъртък: Хладно и облачно, с валежи на по-малко места

В четвъртък студеното време ще се задържи. Облачността ще остане предимно значителна, но валежите постепенно ще обхващат по-малко райони. По-голяма вероятност за дъжд ще има в Южна България и източните части на страната.

В Източна България вятърът ще остане по-осезаем, предимно от север, което ще поддържа хладното време. В останалите райони валежите ще бъдат по-ограничени, но облачността ще се задържи през значителна част от деня.

Петък и събота: Повече слънце и постепенно затопляне

Към края на седмицата атмосферната обстановка постепенно ще се стабилизира. В петък вероятността за валежи ще бъде малка, а облачността ще започне да се разкъсва и намалява. Вятърът в повечето райони ще отслабне и ще бъде предимно слаб.

В събота се очаква по-осезаемо подобрение на времето. Ще има повече слънчеви часове, а дневните температури постепенно ще се повишат. Максималните стойности ще достигат 17°С–22°С. По Черноморието вятърът ще остане умерен от север, но в по-голямата част от страната условията ще бъдат по-приятни за дейности на открито.