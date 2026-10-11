Студен фронт връхлита България. Чакат ни бурни дни

Неделята ще започне с почти летни температури, но времето ще претърпи сериозна промяна още до края на деня. В Централна и Източна България термометрите ще достигнат 30 градуса, докато на запад ще се развиват дъждовни облаци и гръмотевични бури. Вечерта от запад ще започне да преминава студен атмосферен фронт, който ще донесе валежи и осезаемо застудяване. През следващите дни температурите ще продължат да падат, а на места се очакват значителни количества дъжд.

Западна България първа посреща бурите

Още преди обяд облачността над западната половина от страната ще започне да се увеличава. Около и след пладне на много места ще превали дъжд, като отделни валежи ще бъдат временно интензивни и придружени от гръмотевици.

В Източна България преди обяд ще преобладава слънчево време. Следобед облачността постепенно ще се увеличава и там, но температурите ще останат високи за сезона.

Около 15 часа в централните и източните райони се очакват между 25 и 30 градуса, докато в Западна България ще бъдат между 20 и 24 градуса. В София термометрите ще показват около 21 градуса.

Ще духа до умерен южен и югоизточен вятър, който в източните райони временно ще се усилва. През следобеда в Западна България посоката му ще се промени към запад-северозапад, предвещавайки настъпващото застудяване.

Дъжд и гръмотевици в планините, слънце край морето

Над планинските масиви в Западна България облачността ще бъде значителна. Очакват се валежи от дъжд, на места временно интензивни и придружени от гръмотевици.

В планините от източната половина на страната ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Температурата на височина 1200 метра ще достигне около 19 градуса, а на 2000 метра - около 11 градуса.

По Черноморието неделята ще бъде предимно слънчева. Следобед ще се появи повече висока облачност, но времето ще остане сравнително приятно. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 25 градуса.

Морската вода е с температура около 20 градуса, а вълнението ще бъде около 2 бала.

Студеният фронт променя всичко от понеделник

През нощта срещу понеделник и през самия понеделник студеният атмосферен фронт ще премине през страната от запад на изток. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевични бури.

Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, като ще започне да нахлува студен въздух. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните ще се понижат до 17-22 градуса.

Във вторник и сряда времето ще остане неустойчиво. След временно спиране валежите отново ще обхванат много райони на страната. Повишена е вероятността в отделни части на Централна и Източна България дъждовете да бъдат интензивни и значителни по количество.

Застудяването ще продължи, подпомогнато от умерен, а в източните райони и силен северен вятър. В сряда минималните температури ще паднат до 5-10 градуса, а максималните ще бъдат едва между 11 и 16 градуса.

Кога ще спрат дъждовете

В четвъртък ще остане хладно, като облачността все още ще бъде предимно значителна. Валежи ще има на по-малко места, главно в Южна България и източните райони, където ще се задържи и ветровито.

Постепенно подобрение се очаква в петък и събота. Вероятността за валежи ще бъде малка, облачността ще се разкъсва и намалява, а вятърът в по-голямата част от страната ще отслабне.

По Черноморието ще продължи да духа умерен северен вятър. Температурите постепенно ще започнат да се повишават и в събота максималните стойности ще достигнат между 17 и 22 градуса.

Така след няколко дни на дъждове, гръмотевици и чувствително застудяване краят на седмицата обещава по-спокойно и по-топло време.