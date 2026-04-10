Спокойствие по границите преди празниците, трафикът остава нормален

Трафикът остава нормален на всички гранични преходи и пунктове в страната, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ тази сутрин. Въпреки очаквания засилен поток за празниците, към този момент движението се осъществява без затруднения. Властите обаче предупреждават, че ситуацията може да се промени в следващите часове.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Въведена е промяна във временната организация при пропускането на трафика по Дунав мост при Русе, като до 8:00 часа на 14 април движението ще се осъществява в двете посоки, което значително улеснява преминаването.

Трафикът е нормален и на всички гранични преходи с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства. Засега няма ограничения или забавяния.

Със същото темпо протича движението и на границите със Северна Македония, Сърбия и Турция, където всички контролно-пропускателни пунктове работят нормално. Очакванията на граничните власти са с наближаването на празничните дни потокът от автомобили да се увеличи, особено в посока изход от страната. Именно затова е създадена организация за бърза реакция при евентуално натоварване.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com