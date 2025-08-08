Проф. Рачев ни сготви с прогнозата за времето! Какво ни чака

Този уикенд ни очаква много скучно и топло време.

Прогнозата направи пред бТВ климатологът проф. Георги Рачев.

Вече има три години поред, които подобряват рекордна за най-топъл месец, което вече е малко притеснително, защото е ясно изразена тенденция към по-топло време, каза той.

Очаква ни едно абсолютно лято и сухо време, добави проф. Рачев и в готварски стил заяви, че

отново ще сме подложени на "бавния грил"

"Горещо, горещо, горещо време ни очаква", посочи климатологът, като уточни, че и в Западна Европа е много топло. По поречието на Дунав градусите ще стигат до 41-42 градуса. Нищо чудно в понеделник, 11 август, в страната да се отбележат 39-40 градуса.

От днес настъпва 10-15-дневна продължителна гореща вълна

"Една искрица от мотор или селско стопанска машина веднага ще пламне пожар. Всяка една искрица от каквото и да е и откъдето и да е, няма да има гасене", предупреди проф. Рачев за предстоящото топло време през следващите дни и опасността от възникване на пожари.

Той заяви, че

не само в София ще има тропични нощи в следващите дни

"Още села и градчета ще преминат към временен режим на водоподаването, защото реките и подпочвените води са много ниски", посочи експертът.

За времето по морето проф. Рачев отчете, че в Слънчев бряг ще е топло, в Златни пясъци също нищо не може да се коментира освен хората да се пазят от силното слънце. По обедните часове на дебела сянка и с много течности, призова проф. Георги Рачев, като допълни, че в следващите 10-15 дни няма да има дъжд и валежи.

