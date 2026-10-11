Предупреждение за шофьорите! Проблеми на два гранични маршрута

Интензивен трафик на товарни автомобили има тази сутрин на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ в посока Турция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция. По останалите гранични направления движението е нормално, но две фериботни връзки с Румъния продължават да не работят заради ниското ниво на Дунав. За пътуващите към Гърция остават в сила ограниченията за видовете превозни средства през отделните преходи.

Най-натоварено е преминаването на тежкотоварни автомобили през „Капитан Андреево“, един от основните маршрути за международните превози между България и Турция. От „Гранична полиция“ не съобщават конкретна продължителност на изчакването, нито данни за затруднения при леките автомобили. Интензивното движение е отчетено на изхода от България за товарни превозни средства.

На границата с Румъния обстановката е спокойна, но ниското ниво на река Дунав продължава да възпрепятства работата на две фериботни линии. Връзката Оряхово - Бекет е преустановена от 10 юли, а тази между Свищов и Зимнич не функционира от 21 юли. И в двата случая причината са неблагоприятните условия за корабоплаване при ниските води на реката.

Това означава, че шофьорите, които обичайно използват тези фериботи, трябва да планират преминаването си през други действащи маршрути. От „Гранична полиция“ не посочват дата за възобновяване на двете връзки.

Нормално е движението и по границата с Гърция, но водачите трябва да се съобразяват с ограниченията за различните категории автомобили. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ могат да преминават леки автомобили и микробуси с допустима маса до 3,5 тона.

За автобусите и тежкотоварните автомобили са достъпни маршрутите през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“. През тези преходи се движат и леки автомобили.

На границата с Република Северна Македония няма съобщения за затруднения. Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове, като същата е обстановката и по направлението към Сърбия.

От „Гранична полиция“ публикуват регулярно информация за движението през граничните пунктове. Шофьорите, особено тези на товарни автомобили, е добре да проверяват последните съобщения преди пътуване, тъй като натовареността може да се променя през деня.