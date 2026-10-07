Последен подарък от есента. Времето с рякък завой

Октомври продължава да ни поднася почти летни следобеди, но сутрините вече напомнят, че есента е тук. Днес на места в котловините температурите ще паднат до около 0 градуса и ще има условия за слана, а само няколко часа по-късно максималните стойности ще достигнат 28 градуса. Топлото време ще се задържи и в следващите два дни, като в петък на места са възможни дори 29 градуса. Големият обрат идва през почивните дни, когато облаците, дъждът и северозападният вятър ще сложат край на необичайно топлия период.

Студено начало и топъл финал

Ранните сутрешни часове ще бъдат предимно ясни и почти тихи. Минималните температури ще са между 3 и 8 градуса, като в някои котловини ще се понижат до около 0 градуса и ще се създадат условия за слана. По Черноморието сутринта ще бъде значително по-мека - до 13-14 градуса, а в София се очакват около 6 градуса.

През деня времето ще бъде предимно слънчево. Над западните и централните райони постепенно ще се появява и уплътнява висока облачност, но тя няма да попречи сериозно на слънцето. Ще духа слаб, а в Източна България и умерен вятър от изток-югоизток.

След хладното утро ще последва сериозно затопляне. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, а в София - около 24 градуса.

Планините остават слънчеви

В планините също ще преобладава слънчево време. Вятърът ще бъде слаб от юг, а в масивите на Западна България временно ще се ориентира от северозапад.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра - около 11 градуса. Условията ще бъдат благоприятни за планински туризъм, особено в часовете около обяд и ранния следобед.

Морето спокойно, водата около 20 градуса

По Черноморието денят ще бъде предимно слънчев. Следобед от север ще започне увеличение на високата облачност, но валежи не се очакват.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 21 и 24 градуса. Морската вода остава сравнително топла за сезона - 19-20 градуса, а вълнението ще бъде слабо, 1-2 бала.

Четвъртък запазва топлото време

На 8 октомври времето ще остане предимно слънчево. Следобед над Западна България ще се появи разкъсана средна и висока облачност.

Ще духа слаб, а в Източна България до умерен южен и югоизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, а максималните отново ще достигнат 23-28 градуса.

В петък термометрите удрят 29 градуса, но облаците идват

На 9 октомври от запад ще започне увеличаване на облачността. До вечерта на отделни места в западните райони ще превали дъжд, като не е изключено да прегърми.

Южният вятър ще се усили на места в Източна България и северно от планините. Именно той ще донесе още малко затопляне и дневните температури ще достигнат 24-29 градуса.

Това обаче ще бъде последният толкова топъл ден преди осезаемата промяна.

Уикендът носи дъжд и рязко захлаждане

През почивните дни облачността ще бъде значителна и на много места ще вали дъжд. Първоначално валежите ще обхванат северозападната половина на страната, а в неделя ще достигнат и югоизточните райони.

В неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили. С него ще нахлуе значително по-хладен въздух и дневните температури ще се понижат чувствително.

Кратка пауза в понеделник, нов студ във вторник

В понеделник облачността ще намалее и над по-голямата част от страната ще се установи предимно слънчево време. Повече облаци ще останат над източните райони, където все още са възможни отделни валежи. Преди обяд на места в равнините ще има краткотрайни мъгли.

Във вторник от север-северозапад ще нахлуе нова порция хладен въздух. Вятърът ще се усили, облачността отново ще се увеличи и на места ще превали. Максималните температури вече ще бъдат едва между 15 и 20 градуса, а минималните - между 4 и 9 градуса.

Така само за няколко дни страната ще премине от почти летни 29 градуса към типични октомврийски стойности около и под 20 градуса.