Пешеходци масово нарушават правилата. Ето какво ги чака

Съгласно влезлите в сила наскоро промени в Закона за движението по пътищата
100 лева глоба за неправилно пресичане грози пешеходците.
В столицата вече има над 300 глобени, а в цялата страна проверените са над 13 хиляди, съобщава Нова телевизия.
Симона разказва, че понякога й се случва да пресича извън пешеходната пътека. А Светослав Калчев споделя, че не го е правил, защото е много опасно.
Глобата за неправилно пресичане скочи двойно от 7 септември. Сега ако пешеходец не пази правилата и бъде видян от зоркото око на полицията, ще трябва да се радели със 100 лева.
Сред най-честите нарушения – пресичане извън пешеходната пътека.
"Сред останалите чести нарушения са пресичане на червен светлинен сигнал, внезапно изскачане на пътното платно, това е много опасно между паркирани автомобили", казва Виден Димитров – инспектор в СДВР, отдел „Пътна полиция”
Важно да се знае, че докато пресичаме е забранено –
да говорим по телефона, да чатим или да бъдем със слушалки в уши или други разсейващи устройства.
"Има и забрана да се пресича непосредствено пред и зад автобус, тролейбус, трамвай, който е спрял на спирка", допълва инспектор Димитров.
В столицата с по 100 лева вече са се разделили над 300 пешеходци, хванати в нарушение.
"Разсейването, особено при пресичане, крие рискове и за да стигне законодателят до решение да въведе такава норма, означава, че е анализирана ситуацията на територията и то не само на страната", обясни комисар Мария Ботева, началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП.
По време на акция на СДВР е заснет нарушител, който пресича на червено докато се вози на електрическа тротинетка.
"Преценил съм, че мога да премина и затова съм преминал.
Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам",
обясни той.
Инспектор Димитров смята, че все още голяма част от хората не са запознати с новите санкции и затова често полицията прави предупреждения.
От началото на годината до юли загиналите пешеходци са 34, пътниците са 59, а водачите 146, сочи статистика на МВР за пътнотранспортния травматизъм. Пешеходци са били причина за настъпване на 59 тежки катастрофи с двама загинали и 60 ранени. Най-честата причина – внезапно изскачане на пешеходец на пътното платно. За сравнение нарушенията на водачи са довели до 169 тежки произшествия.
