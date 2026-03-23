Опашки пред БНБ. Неочаквана причина

Медна колекционерска монета на тема "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“ пуска в обращение Българската народна банка днес, съобщиха от Централната банка. Монетата, която е от серията „Български творци“, е с номинална стойност 5 евро, а тиражът възлиза на 6000 броя.

Цената на колекционерската монета при пускане в обращение е 36 евро (70,41 лева). Това е втората колекционерска евромонета, която БНБ пуска, откакто България стана член на еврозоната. Първата бе пусната през януари и бе посветена на 125-годишнината на електрическите трамваи в България. През настоящата година БНБ ще пусне в обращение общо 5 колекционерски монети, сочи справка в Монетната програма на централната банка.

Според правилата на еврозоната колекционерските монети са законно платежно средство само в рамките на държавата, която ги емитира, докато възпоменателните монети имат този статут във всички страни от еврозоната, уточнява БТА. През настоящата година БНБ ще пусне в обращение една възпоменателна монета, която ще бъде посветена на българската азбука.

Колекционерска монета на тема "150 години от рождението на Кръстьо Сарафов“ е изработена от мед, проба 999/1000. Теглото е 16,4 грама, а диаметърът възлиза на 34,2 милиметра.

На лицевата страна на монетата е изобразено в центъра - емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея - годината на емисията „2026“ и номиналната стойност „5 ЕВРО“. Околовръст е позициониран надпис "БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“ и лавров венец.

На обратната страна на монетата е изобразен портрет на Кръстьо Сарафов на фона на филмова лента и театрални маски. Вдясно има надпис „150 ГОДИНИ“ на два реда, а околовръст - „ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КРЪСТЬО САРАФОВ“.

Художественият проект е дело на Пламен Чернев и Преслав Чернев.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, уточняват от БНБ. За закупуване на медната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден днес новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД.

Кръстьо Сарафов е легенда на българската сцена, пресъздал над двеста образа за повече от половин век, един от първите професионално подготвени актьори, чието майсторство го нарежда сред най-големите европейски артисти през първата половина на XX век. Талантлив професионалист и перфекционист, той навлиза в дълбочина в образа на героя си, а играта му е доказателство за споделените с колеги думи: "Актьорът на сцената е като на бойното поле, винаги трябва да бъде готов за всичко“, се посочва в информационната дипляна за монетата.

