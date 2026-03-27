Обрат с лихвите! БНБ с новина, която засяга всички

Промяна с лихвите отчете БНБ. Понижение на лихвите по потребителските кредити (до 8.49%) и лек спад при други видове кредити, докато при жилищните кредити лихвите остават почти без промяна. Лихвата по овърдрафта се увеличава, а тази по кредитните карти леко намалява, показват данните на БНБ за февруари.



Спрямо януари 2026 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление се понижава с 0.56 пр. п. до 8.49%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.57 пр. п. до 8.80%.

При жилищните кредити лихвата се променя незначително до 2.47%, а ГПР по тези кредити се повишава с 0.04 пр. п. до 2.78%.

Средният лихвен процент по другите кредити спада с 0.21 пр. п. до 4.12%, а при заемите за Работодатели и самонаети лица – с 0.27 пр. п. до 4.06%.



При овърдрафта има поскъпване с 0.18 пр. п. до 13.59%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, поевтиняване с 0.12 пр. п. до 21.32%.



Изтеглените нови потребителски кредити се увеличават с 29.4% (115.1 млн. евро) до 507.3 млн. евро, а предоговорените и кредитите за рефинансиране – с 8.6% (4.8 млн. евро) до 61.3 млн. евро.

При жилищните кредити обемът на новия бизнес нараства с 21.9% (97.8 млн. евро) до 544.2 млн. евро, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране спада с 1.3% (1.6 млн. евро) до 118.2 млн. евро. Заемите за Работодатели и самонаети лица се повишават с 23.3% (1.4 млн. евро) до 7.7 млн. евро.



Ръст на лихвите има и при депозитите на домакинствата. Средният лихвен процент се увеличава с 0.03 пр. п. до 1.08%, а обемът на новия бизнес по тези депозити намалява с 18.8% (75.4 млн. евро) до 326.7 млн. евро. Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите и по депозитите, договорени за ползване след предизвестие остават на нивата от предходния месец съответно 0.01% и 0.26%.

