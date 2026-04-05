Обрат в ДАНС. Пешеходни турове и строги наказания

В ДАНС духа нов вятър – и той идва не от кабинетите, а от планинските пътеки. След като ръководството на агенцията въведе задължителни пешеходни турове за всички служители – по един цял работен ден всеки месец – сега институцията прави следващата крачка към затягане на вътрешната дисциплина.

Промените в Правилника за прилагане на Закона за ДАНС, публикувани за обществено обсъждане, показват, че агенцията не просто иска по-здрави служители, а и по-строги правила за контрол върху употребата на алкохол и наркотични вещества, предава "Сега".

Алкохол или наркотици – разликата вече е решаваща

Според предложените промени отказът от проверка за алкохол ще води до познатата санкция – недопускане до повишение в ранг, степен или длъжност. Но ако служител откаже тест за наркотични вещества, наказанието става значително по-тежко: понижаване в ранг или длъжност.

Това разграничение следва логиката на закона, който третира употребата на наркотици като несъвместима с работата в системата за национална сигурност. При доказана употреба на наркотични вещества дисциплинарното наказание е еднозначно – уволнение.

Защо санкциите се затягат

Агентите на ДАНС имат най-високо ниво на достъп до класифицирана информация. За да получат такъв допуск, те подписват съгласие да бъдат тествани по всяко време, включително чрез кръвни проби. Отказът от тест може да доведе до отнемане на допуска, което на практика означава невъзможност да продължат работа.

Въпреки това настоящите промени не засягат режима на достъп до тайни, а само дисциплинарните мерки в рамките на правилника. Целта е подзаконовата уредба да бъде приведена в пълно съответствие със закона и да се избегнат „сивите зони“, които досега ограничаваха възможността за по-строги санкции.

Паралелни промени в управлението на агенцията

Промените в правилника идват в момент, когато самият Закон за ДАНС също е обновен. Председателят на агенцията вече ще се избира от Народното събрание, а не с указ на президента. Броят на заместник-председателите се увеличава от двама на трима – знак за разширяване на управленския капацитет и вероятно за по-ясно разпределение на отговорностите.

Пешеходните походи – символ или стратегия

Новината за задължителните пешеходни походи предизвика широк обществен интерес. За едни това е необичайна, почти ексцентрична мярка. За други – опит за изграждане на физическа и психическа устойчивост в структура, която работи под постоянен стрес.

