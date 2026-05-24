Пореден ужас на пътя. Пострада бебе

Автомобил се е обърнал на пътя между село Горно Черковище и Бузовград, съобщават от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен в 13:11 ч. днес.

По първоначална информация е самокатастрофирал лек автомобил "Пежо", управляван от 19-годишен мъж, като колата се обърнала в канавка.

Четирима пътници в колата - жена на 19 години, мъж на 20 години, бебе на един месец (момиче) и момче на 8 години, са транспортирани за преглед и оказване на медицинска помощ в Спешния център в Казанлък.

Водачът е тестван за употреба на алкохол и наркотици, отчетени са отрицателни резултати. На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната.

Няма затруднения в движението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com