Неочаквани разкрития за ученика от Пловдив, убил майка си

Отличник, талантлив млад програмист и активен участник в училищния живот - такъв е бил 14-годишният осмокласник, обвинен в умишленото убийство на собствената си майка в Пловдив. Момчето е родом от Стара Загора, където се е отличавало с високи резултати и многобройни награди от ученически състезания, съобщава Plovdiv24.

През последните години тийнейджърът е демонстрирал сериозни способности в областта на информационните технологии и е получавал признание за активността си. До трагедията на 9 октомври институциите не са разполагали с данни за негови противообществени прояви.

Награждаван програмист с успех на национално състезание

Сред най-значимите постижения на момчето е призово класиране на националното състезание по информационни технологии и програмиране „IT Знайко+“, проведено през април тази година в Пампорово.

Според публикуваната информация от предишното му училище тийнейджърът е спечелил второ място в категория „Уеб“ за създаден от него интернет сайт на тема „Пустините по света“. За проекта си е получил и грамота за отлично представяне.

Успехите му обаче не се ограничавали само до програмирането. Ученикът е участвал в различни образователни инициативи и е бил многократно награждаван за постиженията си.

Сред най-активните ученици в Стара Загора

През юни 2026 г. момчето е било отличено като най-активен член на Ученическия съвет в предишното си училище, съобщава Plovdiv24.

Участието му в ученическото самоуправление е още един детайл от биографията на осмокласника, който до неотдавна е бил познат преди всичко с образователните си успехи.

След завършването на седми клас тийнейджърът е приет в престижна гимназия в Пловдив. Именно това става причина майка му да се премести заедно с него от Стара Загора в града под тепетата.

Преди преместването момчето е отглеждано основно от баба си и дядо си. Родителите му са разделени от години, а според публикуваната информация бащата не е участвал активно във възпитанието му.

Прокуратурата: Деянието е било обмислено

Новите подробности за живота на осмокласника излизат наяве, след като в петък, 9 октомври, 45-годишната му майка е намерена убита в жилището им в пловдивския квартал „Кършияка“.

Според разследващите жената е била прободена многократно с нож след конфликт от семеен характер. Самото момче е подало сигнал на телефон 112 и впоследствие е съдействало на полицията.

Прокурор Гинка Лазарова заяви след съдебното заседание на 11 октомври, че според нея престъплението не е извършено под въздействието на внезапен афект.

„Аз не мисля, че има състояние на афект тук. Мисля, че е обмислено деянието“, посочи прокурорът.

Това е позиция на обвинението, а не окончателно установено заключение. Предстои психиатрична експертиза, която да изясни психичното състояние на непълнолетния към момента на престъплението. Точният мотив също продължава да се разследва.

Съдът остави момчето в ареста

Окръжният съд в Пловдив постанови на 11 октомври най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Заседанието се проведе при закрити врати заради възрастта на обвиняемия.

Повдигнатото обвинение е за умишлено убийство на родител. Заради непълнолетната възраст на момчето законът предвижда наказание от 3 до 10 години лишаване от свобода, ако вината му бъде доказана.