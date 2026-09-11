Младеж наръга връстник с нож
Оказана е медицинска помощ
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Оказана е медицинска помощ
Още двама тийнейджъри са в болница
14-годишният американски ученик Ахмед Мохамед ще поиска 15 милиона долара обезщетение за това, че бил унижен и малтретиран, след като занесъл в училищ...
14-годишен, обявен за общодържавно издирване, е бил установен вчера от полицаи от РУ-Кърджали, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Момчето напуснало ВУИ...