Националният военноисторически музей отбеляза голям юбилей с изложба

Националният военноисторически музей (НВИМ) чества своята 110-годишнина с откриването на юбилейната експозиция „Калейдоскоп на паметта“. Като признание за дейността на НВИМ, по време на тържествената церемония президентът Илияна Йотова удостои Музея с Почетния знак на държавния глава по повод неговия юбилей и за изключителния му принос към съхраняването на българската историческа памет.

От името на ръководството на Министерството на отбраната поздравления по повод юбилея поднесе заместник-министър Любомир Монов, който определи институцията като непреходен стожер на военноисторическата истина. „Паметта е оная невидима крепост, която всяко поколение е длъжно да предаде на следващото“, заяви той и допълни, че в музея миналото оживява, за да ни напомня за силата на националния ни дух. Заместник-министър Монов изрази признателност към екипа на НВИМ за тяхната всеотдайност, с която превръщат военноисторическото наследство в мост между славното минало, достойното настояще и бъдещето на следващите поколения.

„Ние, военнослужещите, сме ви благодарни, че така отговорно и мотивирано изучавате, съхранявате и представяте историята на Българската армия и на нейните командири, че сте истински пазители на националната ни идентичност и култура“. С тези думи началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов поздрави ръководството и личния състав на НВИМ. „Гордеем се, че нашият Национален военноисторически музей, заедно с неговите филиали, се нарежда сред най-богатите като артефакти музеи в страната и печели все повече посетители. Това безспорно е благодарение на амбицията на ръководството и на целия личен състав“, посочи той. Адмирал Ефтимов изказа признателност към институцията за приноса й към изграждането на родолюбив дух у младежите и децата. „Вярвам, че част от тях след време ще се влеят в редиците ни“, заключи той.

В рамките на събитието бе акцентирано, че НВИМ е институция с ключово национално значение, в чиито фондове се съхраняват и проучват над един милион културни ценности. Всеки експонат разказва за хора, събития и решения, оставили траен отпечатък върху развитието на България.

„110 години Музеят събира и предава истории за това как победите и несбъднатите идеали променят държавата, общностите и хилядите човешки съдби, като представя различните гледни точки в контекста на времето. Всяко десетилетие от тези години е изпълнено с отдадеността на поколения музейни хора, които с воля и професионализъм са събирали и опазвали късчетата история, закодирани във всеки предмет“, посочи директорът на НВИМ доц. д-р Соня Пенкова.

Юбилейната изложба „Калейдоскоп на паметта“ предлага на посетителите необичаен поглед към това богатство чрез реликви, които рядко или никога досега не са били показвани пред публика. Експозицията включва уникални образци на най-високите български отличия, лични оръжия, архивни документи и фотографии, произведения на ювелирното изкуство, както и предмети от дворцовия и офицерския бит.

На официалното събитие присъстваха и министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев, представители на политическото и военното ръководство на Министерството на отбраната и Българската армия, както и на научните среди и граждански организации.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com