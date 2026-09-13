Националният военноисторически музей отбеляза голям юбилей с изложба
Илияна Йотова удостои Музея с Почетния знак на държавния глава
Следете всички новини, анализи и коментари за Нвим. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Илияна Йотова удостои Музея с Почетния знак на държавния глава
За първи път се представят швейцарски щамповани текстили с български исторически сюжети
Оригиналната пика на Самарското знаме, пушката на Ильо войвода и мушкетонът на Панайот Хитов показва Националният военноисторически музей
На 19 февруари, когато ще бъде отбелязана 143-тата годишнина от смъртта на Васил Левски, Националният военноисторически музей (НВИМ) ще възкреси споме...
На 16 септември (сряда) от 11.00 часа в Националния военноисторически музей (НВИМ) трабантът на д-р Соломон Паси, станал символ на евроатлантическата...
На 16 септември (сряда) от 11.00 часа в Националния военноисторически музей (НВИМ) трабантът на д-р Соломон Паси, станал символ на евроатлантическата...
Националният военноисторически музей, съхраняващ символи на българската и европейската военна история, се прилижава с още една година към своето веков...
София. Националният военноисторически музей (НВИМ) ще се включи в eвропейската инициатива „Нощ на музеите" за седма поредна година. На 17 май 2014 г....
София. Със специална празнична програма Националният военноисторически музей (НВИМ) ще посрещне своите посетители в Деня на храбростта и Празника на Б...
Мъжът криел дрога в експонати