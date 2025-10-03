Кошмар без край! Потопът взе нова жертва, загина и...

Жертвите на наводненията по Южното Черноморие вече са три. Това съобщи на брифинг в Несебър вътрешният министър Даниел Митов.

По информация на "Флагман", това е един от двамата спасители в преобърналата се лодка в морето на Свети Влас. Той се казва Стефан, на 58 години и е от бургаското с. Извор. Бедстващата черна лодка вече е изтласкана на брега. Под преобърнатия корпус имало двама мъже със зелени спасителни жилетки.

От снощи обилните и поройни дъждове наводниха десетки населени места и пътища. Автомобили останаха под вода, има и много разрушения. В най-критичните места - Елените и Царево, хората бяха евакуирани, някои от тях обаче и до момента отказват да напуснат опасните места. В различни общини на областите Бургас, Монтана и Перник е въведено бедствено положение.

