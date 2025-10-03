Първи подробности за смъртоносния потоп. Спешни действия

В района на Елените не разполагаме с метеорологични станции. По данни от съседните станции интензивният дъжд е предизвикал прииждане на дере. Река там няма. Там има няколко сухи дерета. Информацията е, че интензивен дъжд за кратко време, предполагаемо количество - между 200-250 л/кв.м. Това съобщи Манол Генов на извънреден брифинг.

"Още днес съм разпоредил проверка главна "Черноморска басейнова дирекция" да видим дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района на т.нар. сухо дере, са били съгласувани с Басейнова дирекция", съобщи министърът на Министерството на околната среда и водите Манол Генов, предаде bTV.

Министерството на туризма проверява виновни за стихийното бедствие са неадекватното строителство или местната власт.

Министърът на туризма Мирослав Боршош е разпоредил проверка на областния управител да направи проверка на курортното селище - по какъв начин, как са издавани разрешителни за строеж на хотелите. Дали някой от тези строежи би могло да доведе до подобни бедствия.

Военноморските сили са в готовност за спасителни лодки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com