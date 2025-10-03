Евакуират ваканционно селище! Бедствено положение из страната

Тече евакуация във ваканционно селище Елените. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа-Бургас. Задействан е BG-ALERT с указания за незабавна евакуация и качване на високо. Над 10 екипа на пожарната са на място.

Кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

Община Трън обяви бедствено положение. На територията на цялата община няма електрозахранване, а паднали дървета блокират движението в различни пътни участъци. В много от населените места няма връзка с мобилните оператори.

"Училището и детската градина няма да работят, но за децата, които вече са там, ще се погрижим", увериха от кметството. На терен има екипи, които работят по отстраняване на авариите.

По-рано беше обявено бедствено положение в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com