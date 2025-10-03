Извънредно! Потопът взе жертва!

Мъж е загинал при потопа край Несебър. Това потвърди кметът на града Николай Димитров, предаде БГНЕС.
Жертвата е починала от удавяне вследствие на силна приливна вълна, заляла ваканционен комплекс, който се намирал между "Слънчев бряг" и Свети Влас.
Три жени, които са се намирали в комплекса, са били спасени минути преди стихията.
Мъжът се е намирал в апартамент на първия етаж, когато приливната вълна е заляла хотела.
По-късно и премиерът Росен Желязков ще пристигне в Несебър.
