КНСБ разкри голяма драма с храните! Смайващи надценки

Голямо разминаване между цените на продуктите на едро и на дребно - това отчитат от КНСБ в месечния си анализ за малката потребителска кошница.

По данни на КНСБ разликата в цените на стоките на едро и дребно е в диапазон между 19 и 70%.

Най-голяма е при кравето сирене. Обявената цена на едро от Държавната комисия по стоковите борси и тържища е 11,53 лв. за килограм. Средната цена в магазина обаче е 19,70 лв. за килограм. Така разликата е почти 71%.

При картофите също има разминаване от 65% – докато на едро цената е 1,12 лв., то за крайния потребител е 1,85 лв. за килограм.

Разминаване в цената на едро и дребно – от 62% – има и при яйцата. Средната им цена на щанда е 5,70 лв., докато на едро е 3,50 лв.

По-скъпи с 58% на дребно са ябълките. Разлики се отчитат още при редица стоки.

С осем стотинки са поскъпнали продуктите в малката потребителска кошница през юли спрямо юни.

Минералната вода е поскъпнала с 5%. Кафето – със 7% за един месец. Баницата със сирене е поскъпнала с 3%, лимоните – с 9,6%, ябълките – със 7,8%.

„Тук вече възниква въпросът за ценообразуването по цялата верига – как една стока стига до щанда на дребно, какви са всичките надценки. Обосновано ли е това поскъпване от 30 до 70 процента, или не е? Тук вече трябва да се задействат регулаторните органи и при всички положения да има повече прозрачност“, заяви Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

