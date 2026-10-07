Капитан каза тежки думи за Черно море

Остава в неизвестност десетчленният екипаж на кораба ALFA WATAN, който беше поразен от дронове и потъна на около 70 морски мили източно от Бяла. Корабът се е движил от Египет към Румъния.

Тежко, но стабилно остава състоянието на индийския моряк, който е с 45% изгаряния и е настанен във Военноморската болница във Варна. Той е прекарал спокойно нощта, но лекарите продължават да се борят за живота му.

Останалите 16 моряци от екипажа на ABLE са настанени в хотел, осигурен от корабособственика. С тях предстои да приключат разпитите от „Гранична полиция“, след което ще бъде организирано отпътуването им към родните им места.

Вчера изпълнителният директор на „Параходство Български морски флот“ капитан Александър Калчев коментира, че Черно море е станало рискова зона за търговското корабоплаване, предава bTV.

По думите му през последните две години ударите по търговски кораби в Черно и Азовско море са зачестили, като над 100 плавателни съда са били поразени. Според него част от тези инциденти представляват и екологична заплаха.

„Черно море е наистина едно доста рисково място, което бих сравнил в момента с Ормузкия проток. Стараем се да не плаваме в Черно море. От 16 септември то е обявено за зона с висок риск“, коментира капитан Калчев.

Той обясни, че потъналият кораб има гориво на борда, но евентуалният разлив зависи от начина, по който плавателният съд е легнал на морското дъно.

„Ако корабът е седнал с дъното си, т.е. е в нормалното си положение, когато е на дъното, е нормално, влизайки водата в танковете, да започне да избутва по-лекия газьол, който естествено ще излезе на повърхността“, обясни Калчев.