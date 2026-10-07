Каква зима ни очаква? Студен сценарий

През последните седмици все по-често в сезонните метеорологични прогнози се появява интересен сигнал за промяна в атмосферната циркулация над Европа. Последното обновление на CanSIPS отново насочва вниманието към възможно развитие на блокираща атмосферна циркулация над Северния Атлантик и района на Гренландия, пишат от "Метео Балканс".

Ако подобен сценарий се реализира, той би могъл да има значение и за времето на Балканите, включително България, тъй като подобна конфигурация може да промени обичайния западен пренос на въздушни маси и да създаде условия за по-чести нахлувания на студен въздух от север и североизток.

Важно е обаче още в началото да подчертаем: сезонният модел не прогнозира конкретни снеговалежи или конкретна студена вълна за България месеци предварително. Той показва вероятност за развитие на определен широкомащабен атмосферeн режим.

Блокираща циркулация над Северния Атлантик – защо е важна?

Един от най-интересните елементи в последната сезонна прогноза е повтарящият се сигнал за по-високо атмосферно налягане в района на Гренландия и Северния Атлантик.

Подобна конфигурация може да наруши традиционния западен пренос на въздушни маси от Атлантическия океан към Европа. Вместо преобладаваща зонална циркулация от запад на изток, атмосферната динамика може да стане по-меридионална – тоест въздушните маси да се движат по-често от север към юг или обратно.

Именно това е причината подобен сигнал да бъде интересен и за прогнозата за зимата в България.

При подходящо развитие на циркулацията студен въздух от Скандинавия, Северна Европа или европейската част на Русия може да получи възможност да се придвижи на юг към Балканския полуостров.

Но това е само потенциал, а не конкретна прогноза за снеговалеж.

Декември – появява ли се сигнал за студено начало на зимата?

В прогнозата за декември се забелязва сигнал за блокиране на атмосферната циркулация в северните части на Атлантика.

Ако подобна конфигурация се реализира в действителност, тя би могла да ограничи преноса на по-мек океански въздух към Европа и да създаде предпоставки за по-чести нахлувания на студен въздух от север.

За България това би означавало повишена вероятност за периоди с по-ниски температури, особено ако към Балканите се насочи въздушна маса от север или североизток.

При наличие на достатъчно влага и подходяща бароклинна зона подобна циркулация може да създаде и условия за зимни валежи.

Но е важно да се подчертае:

Сезонната прогноза не означава „сняг през декември“.

За конкретен снеговалеж са необходими много по-малки по мащаб процеси, които могат да бъдат прогнозирани надеждно едва дни преди събитието.

Януари – сигналът за блокиране продължава

Още по-интересен е сигналът за януари, когато зоната с по-високо налягане в района на Гренландия и Северния Атлантик отново остава видима.

Едновременно с това се наблюдава тенденция към по-ниско налягане на по-югозапад.

Подобна конфигурация може да принуди струйното течение (jet stream) да се измести на по-южна траектория.

Ако това се реализира, части от Южна и Югоизточна Европа могат да се окажат по-близо до границата между студените континентални въздушни маси на север и по-топлия въздух на юг.

За България това е особено интересно, защото при подходяща синоптична конфигурация страната ни може да попадне в зона на:

северни ветрове;

североизточен пренос;

нахлуване на арктичен или полярен въздух;

значително понижение на температурите;

условия за зимни валежи при наличие на достатъчно влага.

Последната точка обаче е изключително важна. Студеният въздух сам по себе си не гарантира снеговалеж.

За да получим сняг в България, трябва едновременно да се реализират подходяща траектория на циклона или фронта, достатъчно влага, подходящ температурен профил във височина и благоприятна динамика в ниските слоеве на атмосферата.

Февруари – блокиращият сценарий остава в полезрението

И през февруари се запазва интересен сигнал за по-високо налягане в района на Гренландия и Северния Атлантик.

Това е важно, защото вече не говорим само за единичен месец.

Декември → сигнал за блокиране

Януари → сигналът се запазва

Февруари → блокиращата конфигурация отново присъства

Именно повторяемостта на този широкомащабен сигнал прави прогнозата интересна за следене.

Това не означава, че България непременно ще има студена и снежна зима. Означава, че сезонният модел допуска по-различна атмосферна циркулация, при която възможността за студени нахлувания към Балканите може да бъде по-висока.

Какво би означавало това за България?

При реализиране на блокираща циркулация над Северния Атлантик и правилно разположение на баричните центрове Европа може да попадне в по-меридионален режим.

За България най-интересен би бил сценарий, при който студен въздух се насочва към Балканите от север или североизток.

Тогава температурите могат да се понижат значително, а при подходяща синоптична обстановка да се увеличи и вероятността за снеговалежи.

Особено важно за страната ни ще бъде къде точно ще се разположат антициклонът над северните части на Европа и циклоналните области над Средиземноморието и Черно море.

Малка промяна в позицията на тези системи може напълно да промени резултата за България – от сухо и студено време до значителни снеговалежи или дори до по-мек южен пренос.

Защо не трябва да приемаме сезонната прогноза като конкретна прогноза за сняг?

Тук е най-важната разлика.

Сезонните модели като CanSIPS не могат да кажат с точност дали на определена дата в София, Видин, Пловдив, Варна или Бургас ще вали сняг.

Те работят с много по-голям мащаб и показват вероятни аномалии и атмосферни режими.

Например моделът може да покаже повишена вероятност за блокиране над Северния Атлантик. Това е сигнал, който заслужава внимание.

Но между този сигнал и реалния снеговалеж в България има много стъпки:

блокираща циркулация → промяна на струйното течение → студено нахлуване → подходяща барична конфигурация → наличие на влага → подходящ температурен профил → снеговалеж.

Тези процеси се развиват в различни времеви мащаби и не могат да бъдат определени месеци предварително.

Какво ще следим през следващите обновления?

Най-важното сега е дали следващите сезонни прогнози ще запазят този сигнал.

Ако тенденцията към високо налягане над Гренландия и Северния Атлантик продължи да се появява в следващите обновления, това ще бъде аргумент, че моделите продължават да виждат потенциал за по-блокираща циркулация.

След това ще бъде важно да се види дали същият сигнал се подкрепя и от други сезонни модели.

А истинският тест ще дойде по-късно – когато средносрочните и краткосрочните ансамблови прогнози започнат да улавят конкретното развитие на атмосферната циркулация.

Тогава вече ще можем да говорим по-конкретно за студени нахлувания, арктичен въздух, снеговалежи и потенциални зимни обстановки в България.

Задава ли се студена зима в България?

На този етап е твърде рано да се прави категоричен извод.

Последното обновление на CanSIPS обаче е интересно, защото показва повтарящ се широкомащабен сигнал за блокираща циркулация през зимните месеци.

Това може да създаде по-благоприятна среда за студени нахлувания към Европа и Балканите, включително България.

Но между „има потенциал за студена циркулация“ и „България ще има снежна зима“ има огромна разлика.

Затова на този етап правилният извод е:

Зимата все още не е написала сценария си. Но атмосферната циркулация показва сигнал, който определено заслужава внимание.

Следващите обновления ще бъдат много важни. Ако блокиращият сигнал се запази и бъде подкрепен от други модели, интересът към зимния сезон над Балканите и България ще нараства.

Ако пък сигналът постепенно отслабне, сценарият може да се промени.

Затова следим тенденцията, а не една отделна карта.