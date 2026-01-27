Излагация! Разнасят ни в шведски вестници за 5-те евро тоалетна

"Да не се излагаме пред чужденците" казваме уж на шега, но без майтап историята с 5-те евро за тоалетна в хотел на Боровец вече се върти като новина в скандинавските вестници.

Един от тях е "Expressen", в който авторът Албин Линдстрьом описа случая, позовавайки се на наши източници.

Историята тръгна от публикация в „Групата за ски и сноуборд“ във Facebook.

В публикацията си турист изрази разочарование и смущение, отбелязвайки, че в повечето европейски ски курорти тоалетните са или включени в цената на ски картата, или се предлагат безплатно, като за посетителите се предлагат и евтини варианти. Публикацията предизвика оживена дискусия в групата, като много потребители сравниха Боровец със ски курорти в чужбина. „Никога не съм виждал платена тоалетна никъде в Австрия или Италия, а откритите паркинги са безплатни навсякъде“, коментира един потребител. Трети добави: „Затова ще карам ски в Италия тази година - кафето струва 1,50–2 евро и не е нужно да плащате, за да използвате тоалетната.“

Подобна антиреклама естествено не ни е никак нужна, още повече, че в друг курорт, Банско, пристигат все повече скандинавци и си купуват жилища, които после отдават под наем на приятели.

