Голяма промяна с картите за градски транспорт в София

Картите за градския транспорт в София ще станат част от дигиталните портфейли на телефоните.

Това заяви пред БНР общинският съветник Симеон Ставрев.

"Прави се имплементация, която технически е почти готова. Предстои да се гласува една промяна в Наредба на Столичната община. Ще можете с няколко клика, ако нямате карта, да си я закупите и с това приключвате вашите взаимоотношения с Центъра за градска мобилност. Телефонът ще ви напомня, когато ви изтича картата, и ще можете да си я заплатите с друга карта от виртуалния портфейл", каза Ставрев.

Той добави, че отскоро данните на Центъра за градска мобилност са отворени за гражданите.

Припомняме, че на 24 септември кметът на София Васил Терзиев заедно с председателя на СОС Цветомир Петров и общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров внесоха доклад с предложения за промени, касаещи паркирането на синя и зелена зона в София.

Основните предложения в доклада са:

• Разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като Банишора, Редута, Гео Милев, Изгрев и Изток.

• Превръщане на част от зелените подзони в сини.

• Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за синята зона.

• Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.

• Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.

• Ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

