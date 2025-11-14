Напрежение в столицата, намеси се КЗП

Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира и започва проверка по повод предстоящото увеличение на цените за паркиране в синя и зелена зона в София. Комисията изразява в становище, че планираните промени попадат под разпоредбите на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

Повод за реакцията е планираното двойно увеличение на цените: в синя зона от 2 лева на 2 евро (4 лева) на час и в зелена зона от 1 лев на 1 евро (2 лева) на час.

От Комисията се позовават на чл. 15, ал. 4 от ЗВЕРБ, който гласи, че в периода на двойно обозначаване на цените (от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г.) търговците трябва да формират цените си добросъвестно, като всяко увеличение следва да бъде обосновано от обективни икономически фактори.

Във връзка с това КЗП обяви, че незабавно предприема действия за установяване на причините за поскъпването. За целта ще бъдат изискани всички приложими документи и доказателства от Центъра за градска мобилност и от кмета на Столична община, които да удостоверят наличието на такива обективни икономически фактори.

КЗП припомня, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции при установяване на нарушение. За предприятие с оборот над 50 млн. лв. за предходната година имуществената санкция е 0,5% от този оборот.

Успоредно с това, Комисията обяви, че стартира поетапен преглед и на други сходни действия на територията на останалите градове в страната. Целта е да се осигури по-висока степен на защита на икономическите интереси на потребителите.

От КЗП отправят и призив към търговците да спазват законовите изисквания и да бъдат отговорни към потребителите.

