Експерт посочи сериозен проблем със заплатите в страната

Изследване на Института по пазарна икономика сочи разлики във възнагражденията в различните райони на страната. Темата коментира Зорница Славова, старши икономист в ИПИ, в ефира на NOVA NEWS.

Тя посочи, че има огромни неравенства във възнагражденията в различните части на България. Те се виждат и в икономическото развитие на съответните области. Славова каза, че Институтът прави това изследване вече повече от 10 години, като данните сочат по-бърза растеж в областите София, Бургас, Пловдив, Варна и Габрово и изоставяне на останалите, които пак нарастват, но много по-бавно.

Славова обясни, че това е тенденция през годините, която се запазва.

Експертът посочи, че има области, в които пенсиите и заплатите са ниски и голяма част от хората живеят под линията на бедност. Това са области в Северозападна и в Североизточна България.

Експертът уточни, че области като Враца и Монтана са слабо развити икономически, но в социалното развитие там се измерват фактори като образование, здравеопазване, околна среда, култура, демография, туризъм и др. и затова те не попадат в слаборазвитите райони.

В Силистра и Ловеч нивото на бедност е изключително високо.

Средното за страната ниво на бедност е всеки пети да живее под националната линия на бедност.

В областите Русе, София, Кюстендил и Русе нивото на бедност е около и под средното, въпреки посочените заплати.

В Силистра например живеещи под линията на бедност са 36% - огромна разлика спрямо София, Кюстендил и Русе. Експертът посочи, че причината за това е изключително малко инвестиции.

Инвестиции има в Смолян, Велико Търново. Там пазарът на труда е по-развит и работната сила е по-високо образована, за разлика от Силистра, Разград, Търговище. В тези трите области икономиката е съсредоточена в селското стопанство, което не е сектор с добавена стойност. Това води до по-ниски заплати и трайна безработица, обясни още Славова.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com