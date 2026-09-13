Ето как ще спасим света! Работна седмица от 2 дни и половина
Освен това учените препоръчват намаляване на консумацията на червено месо
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Освен това учените препоръчват намаляване на консумацията на червено месо
Каква е тенденцията
Причината е в големите разходи за здраве, съпоставени с доходите на домакинствата.
Световната икономика е изправена пред трудности, особено предвид възможността за втора вълна на пандемията
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