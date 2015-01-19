До 2016 г. богатството в света в ръцете на само 1%

Сега елитът притежава средно по $2,7 млн., показва проучване

Най-богатият 1 процент от световното население скоро ще притежава повече средства, отколкото останалите 99% от човечеството, съобщи благотворителната организация Oxfam. Проучването й показва, че делът на богатството на най-заможните се е увеличил от 44% през 2009 г. до 48% процента миналата. При сегашния темп Oxfam очаква най-богатият един процент от човечеството да притежава над 50 процента от световното богатство до 2016 г.

Обявяването на резултатите от проучването съвпада с началото на Световния икономически форум в Давос. Изпълнителната директорка на Oxfam Уини Биянима, която ще съпредседателства форума, посочи, че ще използва ролята на организацията, за да поиска спешни действия за намаляване на пропастта между бедни и богати, предаде Би Би Си. В съобщение преди събитието Биянима отбелязва, че размерът на неравенството по света е "просто потресаващ".

Според проучването, което бе публикувано в понеделник, над 52% от световното богатство, което не е собственост на този 1%, е притежавано едва от 20% от останалите хора. Останалата част от населението притежава 5,5% от световното богатство и състоянието им средно възлиза на 3851 долара на възрастен през 2014 г., посочва Oxfam. За сравнение, средното богатство на хората в групата на единия процент най-състоятелни жители е 2,7 млн. долара на човек.

Oxfam прави предвиждането си според данните от годишния отчет Global Wealth на банка Credit Suisse, който показва разпределението на глобалното богатство от 2000 г. насам. В него се използва стойността на финансовите и нефинансовите активи на богаташите, най-вече имоти и земя, минус дълговете, за да се определи колко всеки от тях "притежава". В данните не се взимат под внимание заплати или доходи. Шефът по статистиката на Би Би Си Антъни Рюбън казва, че за да е част от най-богатите 1%, човек трябва да има малко над половин милион паунда. "Не е задължително да говорим за хора, които притежават яхти и къщи в най-прочутите зимни курорти. В този 1% можеш да влезеш дори да имаш средностатистическа къща в Лондон, стига да не е ипотекирана", казва той. Рюбън отбелязва, че Oxfam е избрала да използва цифрите, които показват в най-лоша светлина разликата между този 1% и останалите хора. "От 2000 до 2009 г. делът на богатството, притежаван от този 1%, спадаше всяка година. От 2010 до 2014 той се увеличаваше всяка година. Oxfam е взела цифрите след 2010 г. и ги е използвала, за да екстраполира какво ще се случи в идните години. Очевидно е, че тази методология ще направи неравенството да изглежда най-ужасно", казва той.

"Искаме да отправим послание от хората в най-бедните страни от света към форума на най-могъщите бизнес и политически лидери", каза Уини Биянима пред в. "Гардиан". "Посланието е, че нарастващото неравенство е опасно. То е лошо за растежа и е лошо за управлението. Виждаме концентрация на богатство, завземащо власт, докато обикновените хора са безгласни и интересите им са пренебрегнати. Наистина ли искаме да живеем в свят, в който 1% притежават повече отколкото всички нас, взети заедно?", запита Биянима, като напомни, че макар темата да е на дневен ред не от вчера, пропастта между най-богатите и останалите хора бързо се разширява.

Oxfam посочва, че състоянието на най-богатите 80 човека се е удвоило в парично изражение между 2009 и 2014 г. и че се налага тенденция богатството да бъде унаследявано и използвано като инструмент за лобиране от страна на заможните за по-нататъшно налагане на собствените им интереси. Над една трета от всички 1645 милиардери в списъка на "Форбс" са получили цялото си състояние или част от него по наследство. Двайсет на сто имат интереси в областта на финансите и застраховането и богатството им се повишава с 11% през 2014 г. Тези сектори са изхарчили 550 млн. долара за лобистка дейност във Вашингтон и Брюксел през 2013 година. По време на изборния процес в САЩ през 2012 г. финансовият сектор предоставя 571 млн. долара за спонсориране на кампании.

Папа Франциск и управляващият директор на МВФ Кристин Лагард са сред тези, които предупреждават, че нарастващото неравенство ще застраши световната икономика, ако не бъдат взети мерки. В същото време темата в нашумялата книга на Томас Пикети "Капиталът в XXI век" е за това как светът се връща към равнищата на концентрация на богатство, характерни за XIX век. Очаква се, че годишното обръщение на американския президент Барак Обама "За състоянието на Съюза", което той ще произнесе утре, също ще акцентира върху неравенството на доходите и ще предложи план за увеличаване на данъците на най-богатите хора в страната.

Уини Биянима разкрива, че била силно изненадана, когато я поканили за съпредседател на форума в Давос, тъй като "сме критичен глас". "Отиваме да отправим предизвикателство към тези мощни елити. Това, че са ме поканили, е акт на смелост", допълва тя.

Oxfam призовава правителствата да приемат план от 7 точки, сред които да се спре избягването на данъци от страна на корпорациите и богатите хора; равномерно разпределение на данъчната тежест, прехвърляне на облагането от труда и консумацията към капитала и богатите; въвеждане на минимална работна заплата; адекватни защитни мрежи за най-бедните, включително гарантиран минимален доход; постигане на съгласие за глобален план за справяне с неравенството. "Екстремното неравенство не е случайност или природен закон в икономиката, а резултат от политики и може да бъде ограничено чрез различни политики", заяви Биянима.

Топ 10 на богаташите през 2013 г.

Име Състояние 2013 Състояние 2014 Увеличение Националност 1. Уорън Бъфет 53,5 58,2 9% САЩ 2. Майкъл Блумбърг 27,0 33,0 22% САЩ 3. Карл Айкън 20,0 24,5 23% САЩ 4. Принц Ал-Уалид Бин Талал Ал-Сауд 20,0 20,4 2% С. Арабия 5. Джордж Сорос 19,2 23,0 20% САЩ 6. Жозеф Сафра 15,9 16,9 1% Бразилия 7. Луис Карлос Сармиенто 13,9 14,2 2% Колумбия 8. Михаил Прохоров 13,0 10,9 -16% Русия 9. Алексей Мордашов 12,8 10,5 -18% Русия 10. Абигейл Джонсън 12,7 17,3 36% САЩ

Заб. Сумите са в милиарди долара. Данните са на сп. "Форбс".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com