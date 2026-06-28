Една секунда без надзор стига! Кражбите по морето тръгват нагоре

Кражбите по плажовете и около морските курорти се увеличават с наплива на туристи, а полицията засилва контрола по най-натоварените места. Униформени във Варна следят за нарушения на обществения ред, кражби, грабежи и хора със съмнително поведение край плажовете и крайбрежните алеи. Опасността не е само на пясъка - растат и посегателствата върху автомобили.

В помощ на местните екипи са командировани полицаи от други области, както и чуждестранни служители, а патрулите ще разчитат и на обучени следови кучета.

Летният сезон превръща курортите в места с огромна концентрация на хора, вещи, автомобили и напрежение. Туристите често оставят телефони, портфейли, чанти и документи без надзор, когато влизат във водата или се отдалечат за минути. Точно тези минути използват крадците. Затова предупреждението на полицията е ясно - плажът вече не е място, където невниманието минава без последствия.

Патрулите влизат в най-рисковите зони

Във Варна полицейските екипи следят районите с най-голям поток от хора. „Ние обслужваме територията на Първо районно Варна, като границите съответно са плажната алея“, обясни пред бТВ ст. полицай Петя Йорданова от Първо РУ към ОДМВР-Варна.

По думите й патрулите не стоят формално на място, а се насочват там, където вече има напрежение или сигнали. „Работим там, където има проблем“, каза тя.

Йорданова посочи, че през летния сезон големият поток от хора по плажовете и крайбрежните алеи неизбежно води до повече инциденти. „Тук има изключително голям поток от хора, които се разхождат, плажуват, почиват и предвид факта, че има голяма концентрация на хора е нормално да има и повече инциденти. Престъпления, нарушения на обществения ред, включително кражби, нерядко и грабежи“, каза старши полицай Йорданова.

Подозрителният поглед може да издаде крадеца

Полицаите наблюдават не само конкретни сигнали, но и поведението на хората край плажа. Понякога съмнителен поглед, рязко обръщане или опит да се избегне проверка са достатъчни, за да привлекат вниманието на патрула.

„Ако човек е съвестен и не е направил нещо наред и най-малкото, което може да почувства е притеснение или страх. Хората, които се страхуват, бягат от нас или избягват проверките, са хора, които имат какво да скрият“, каза още Йорданова.

По време на работа с патрула постъпва и сигнал за нарушаване на обществения ред в Морската градина на Варна. На място полицаите извършват проверка - още един пример как летният контрол обхваща не само самия плаж, а цялата зона, в която се събират туристи и местни жители.

Жегата тежи и на униформените

Работата на полицаите по плажа не е лесна и заради високите температури. Униформа, горещ пясък, дълги обходи и постоянна концентрация превръщат патрулирането в допълнително изпитание.

На въпрос как се издържа в жегата със служебно облекло старши полицай Йорданова отговори откровено: „Трудно. Няма да лъжа трудно е, топличко е, понякога твърде горещо, но смятам, че с всичко се свиква“.

През лятото униформените получават и нетипични сигнали. „Че лае куче...“, разказа с усмивка Йорданова. На уточняващ въпрос дали някой е подал сигнал на 112 за лай на куче, тя отговори: „Да, ходила съм на сигнал, че в съседен апартамент куче лае. Не бих могла да кажа как по-точно бихме помогнали в случая“.

Големите чанти вече са знак за внимание

Ръст се отчита най-вече при кражбите на плажа, предупреждават от полицията. Главен инспектор Драгостин Тодоров, началник сектор „Опазване на обществения ред“ в ОДМВР - Варна, посочи признаците, за които хората трябва да бъдат по-бдителни.

„Лица с големи чанти, раници, сакове, лица, които оглеждат оставените вещи на плажа, лица с поставени слънчеви очила, могат да бъдат като част от признаците“, обясни той.

Тези детайли не означават автоматично престъпление, но са повод за внимание, особено когато човек обикаля около чужди вещи, оглежда хавлии и чанти или стои близо до оставен багаж без ясна причина. На претъпкан плаж крадецът разчита точно на това - никой да не го забележи навреме.

Не оставяйте вещите сами

Съветът на полицията е прост, но решаващ - вещите не трябва да се оставят без надзор, особено когато хората влизат във водата.

„Преди всичко повишаване на бдителността. Вариант е и заравянето в пясъка, но преди всичко е наблюдение“, каза главен инспектор Тодоров.

Това предупреждение важи не само за телефони и портфейли, а и за ключове от автомобили, документи, банкови карти и чанти. Кражбата на плажа често не е шумна и груба. Тя може да стане за секунди - докато човек плува, говори, снима се или просто е обърнат в друга посока.

Чуждестранни полицаи влизат в курортите

За сигурността това лято ще се разчита и на подкрепление от други градове и чужбина. В курортите ще работят петима чуждестранни полицейски служители - двама от Румъния, двама от Полша и един от Германия.

„Пет чуждестранни полицейски служители - двама от Румъния, двама от Полша и един от Федерална република Германия. Те ще изпълняват дейност, съвместно със служители на 5 РУ - Златни пясъци на територията на курортните комплекси“, посочи главен инспектор Тодоров.

По думите му присъствието им е особено полезно в курортите, където има много чужденци и понякога възникват конфликти, езикови затруднения или агресивно поведение. „Самото присъствие на чуждестранни полицейски служители, които изпълняват задълженията си в униформено облекло, изключително много помага на нашата работа, респектира агресивните чужденци“, допълни той.

Плажът вече иска повече внимание

Засиленият контрол е сигнал, че морският сезон влиза в най-рисковата си фаза. Повече туристи означава повече оставени вещи, повече автомобили, повече нощен живот и повече възможности за кражби. Затова полицията ще бъде по-видима по плажовете, алеите, курортните комплекси и местата с най-голяма концентрация на хора.

Посланието към туристите е пряко - не оставяйте телефона, портфейла, ключовете и документите си сами, не подценявайте хората, които оглеждат чужди вещи, и не разчитайте, че на пълния плаж някой непознат ще пази багажа ви. Кражбите по морето се увеличават точно когато летният отпуск кара хората да свалят гарда. А за крадците това е най-удобният момент.

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