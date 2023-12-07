Две земетресения разтърсиха сеизмичен район на България

Земетресение с магнитуд 3,3 е регистрирано днес в близост до град Симитли, област Благоевград, съобщиха сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките (НИГГГ-БАН).

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН първото земетресение е от 13:30 часа българско време и е с епицентър на 90 километра от София.

Минути след първия трус е регистрирано още едно земетресение с по-слаб магнитуд - от 2,9.

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