Другото лице на октомври. Серия капани от времето

След топлото и сухо начало на месеца България навлиза в период на по-ниски температури и чести валежи. Оранжев и жълт код са обявени за значителни дъждове в редица райони, а по Черноморието се очакват силен северен вятър и бурно море. Според синоптика Анастасия Стойчева валежите ще продължат на вълни до края на октомври.

За днес, 13 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оранжев и жълт код за значителни валежи в различни части на страната. Оранжев код е в сила за райони в Източна и Югоизточна България, а по Черноморието се очакват опасни морски явления, силен северен вятър и вълнение до 5 бала южно от Бургас.

Есента настъпва с пълна сила

„Ще видим другото лице на октомври. Досега беше приятно, сега вече става истински есенно“, коментира пред БНТ Анастасия Стойчева от НИМХ.

Дъждовете ще продължат на вълни до края на месеца. През първите дни на октомври температурите в голяма част от Северна и Западна България бяха над климатичните норми, докато валежите останаха оскъдни. Това доведе до необичайно сухо време в редица райони.

Сега обаче се очертава промяна. Според Стойчева поредица от атмосферни процеси ще донесе нови валежи през следващите дни и ще промени значително картината до края на месеца.

„Много сухо. Но пък започват обстановки с валежи една след друга, до края на октомври, така че тази карта ще изглежда по съвсем друг начин в края на месеца“, посочи синоптикът.

Рязко захлаждане

Причината за захлаждането е барична долина във височина, която ще определя дъждовното, хладно и ветровито време на Балканите. В нея ще се формират и приземни циклони, преминаващи през южните части на полуострова. В зависимост от движението им количествата на валежите ще бъдат различни в отделните райони.

До 75 литра дъжд на квадратен метър на места

В някои райони вече са паднали между 15 и 20 литра дъжд на квадратен метър. През следващите дни се очакват нови валежи, като количествата в Западна България на места могат да достигнат около 25 литра на квадратен метър, а в южните и източните райони – до 40 литра.

Най-съществени количества се очакват в Източна България, особено в югоизточните части на страната. Според представената прогноза на места валежите за денонощие могат да достигнат между 50 и 75 литра на квадратен метър.

За част от Източна България са предвидени оранжеви предупредителни кодове за значителни валежи. При подобни количества съществува риск от локални наводнения и затруднения в движението, особено в ниските участъци и в районите с лошо оттичане на водата.

„Първо ще си набавим необходимата влага и впоследствие вече трябва да мислим и за това, че количествата на валежите са доста над нормите“, отбеляза Стойчева.

Вятърът ще се усилва

Захлаждането ще бъде съпроводено с усилване на вятъра и нахлуване на по-студен въздух от север и североизток. Във вторник, 13 октомври, минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, а максималните – между 10 и 15 градуса. В София се очакват около 6 градуса сутринта и около 10 градуса през деня.

Валежите ще бъдат по-продължителни в Централния Балкан, Предбалкана, Родопите и Югоизточна България. От запад те постепенно ще отслабват и ще спират, а по-късно през деня облачността над западните райони ще започне да се разкъсва.

В много райони ще духа умерен север-североизточен вятър, който в източната половина на страната временно ще бъде силен.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно, като по-продължителни валежи се очакват по южното крайбрежие. Северният вятър ще бъде силен, с пориви от 19 до 24 метра в секунда, или 8–9 бала по скалата на Бофорт. Вълнението ще бъде около 4 бала, а южно от Бургас – до 5 бала.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 14 и 16 градуса, а морската вода ще остане сравнително топла – между 19 и 20 градуса.

Сняг по високите части на планините

В планините времето ще бъде облачно, ветровито и с валежи. Дъжд се очаква главно в Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите на Югозападна България валежите ще отслабват и ще спират.

Над 1500 метра дъждът ще преминава в сняг, а в Родопите това ще се случва още над 1200 метра надморска височина.

Ще духа силен североизточен вятър, който в планините от източната половина на страната ще бъде бурен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 5 градуса, а на 2000 метра – около нулата.

Временно затопляне в четвъртък, но нов дъжд идва в петък

Въпреки хладната обстановка се очакват и кратки периоди на подобрение. В четвъртък, 15 октомври, валежите временно ще спрат на много места и ще има повече слънчеви часове. С това ще дойде и краткотрайно затопляне.

Още в петък обаче се очаква нов атмосферeн процес, който отново ще донесе дъжд. Валежите може да продължат и през част от събота, преди времето постепенно да се подобри през почивните дни.

Това няма да бъде окончателен край на дъждовния период. Средносрочната прогноза сочи, че и през периода 19–26 октомври ще преминават атмосферни процеси, които ще увеличават месечните количества валежи. Най-съществени се очаква да бъдат те в източната половина на страната, особено в югоизточните райони.

Мъгли и мокри пътища ще затрудняват шофьорите

С увеличаването на влагата в страната ще се създадат условия и за образуване на мъгли. Те могат да намаляват видимостта и да затрудняват движението, особено в ранните сутрешни часове.

Комбинацията от мокри настилки, по-силен вятър и по-ранното настъпване на тъмната част от денонощието налага повишено внимание при пътуване.

Водачите трябва да се съобразяват с намалената видимост, да поддържат по-голяма дистанция и да избягват рискови маневри при интензивен дъжд.

Броени дни до пускането на парното

Понижаването на температурите отново поставя въпроса кога ще започне отоплителният сезон. За София сред критериите за включване на отоплението са три последователни дни със средноденонощна температура под 12 градуса, както и прогноза за трайно застудяване.

Според Стойчева през следващите дни средноденонощните температури ще се доближават до климатичните норми и ще падат под тях. Това ще засили усещането за настъпването на същинската есен.

Синоптикът очаква температурите да бъдат с около 1–2 градуса под климатичните норми както при минималните, така и при максималните стойности.

В Западна Европа, за разлика от Балканите, се очаква по-топло време под влиянието на области с високо атмосферно налягане.

Макар дъждовете да създават неудобства, те са важни и за възстановяването на влагата в почвата след сухото начало на месеца.

„Хубаво е да има и валежи, тъй като наистина беше доста сухо“, отбеляза Стойчева.

Основната тенденция за оставащите дни на октомври е към по-хладно и дъждовно време, с периодични кратки подобрения. Най-съществените валежи се очакват в Източна и Югоизточна България, където ще е необходимо да се следят актуалните предупреждения на НИМХ.