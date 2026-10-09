Добра новина след атаката с дронове в българското Черно море

Няма установено замърсяване с нефтопродукти в Черно море след атаката с дронове срещу корабите ABLE и ALFA WATAN край българското крайбрежие. Извънредната проверка е извършена след инцидента на 6 октомври, когато двата плавателни съда бяха поразени в изключителната икономическа зона на България. ALFA WATAN потъна само за минути, а екипажът му от десет души все още е в неизвестност. Институциите продължават наблюдението на морската вода.

Пробите не показват нефтопродукти

От Басейнова дирекция „Черноморски район“ съобщиха, че при направените анализи не е установено замърсяване с нефтопродукти.

Проверката е извършена по разпореждане на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова. Взети са проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол, за да бъде установено актуалното състояние на водите и дали инцидентът с двата кораба е довел до замърсяване.

Пробите са анализирани в регионалните лаборатории във Варна и Бургас. Наблюдението ще продължи и през следващите дни.

Двата кораба бяха ударени през нощта

ABLE и ALFA WATAN бяха атакувани в нощта на 6 октомври около 3 часа. Инцидентът е станал на около 70 километра навътре в българската изключителна икономическа зона, източно от нос Свети Атанас и град Бяла.

ALFA WATAN е потънал само за около три минути. По-късно беше установено, че корабът се намира на приблизително 2000 метра дълбочина.

Съдбата на десетимата членове на екипажа му остава неизвестна. Един от моряците е египетски гражданин, а останалите девет са сирийци.

Екипажът на ABLE беше спасен

Екипажът на другия атакуван кораб ABLE е бил спасен от българския кораб DIOSCURIA, който е променил курса си, за да се включи в спасителната операция.

Двама души от 18-членния екипаж на ABLE са пострадали тежко.

Инцидентът предизвика мащабна спасителна операция в Черно море, а след потъването на ALFA WATAN един от основните въпроси беше дали от кораба може да започне изтичане на гориво или други нефтопродукти.

Сирия поиска независимо разследване

Сирия вече поиска от Международната морска организация и от българските морски власти независимо и прозрачно разследване на инцидента.

Дамаск настоява да бъдат изяснени както обстоятелствата около атаката срещу корабите, така и причините, довели до прекратяването на издирвателните и спасителните действия за екипажа на ALFA WATAN.

Засега екологичната проверка носи поне една добра новина - във взетите проби от българската акватория не е открито замърсяване с нефтопродукти. Мониторингът обаче ще продължи заради мащаба на инцидента и потъналия на голяма дълбочина кораб.