Бяла приказка по върховете. Сняг покри Рила, Пирин, Витоша и Балкана

Зимата все по-настойчиво напомня за себе си в българските планини. Сняг продължава да вали по високите части на Рила, Пирин, Витоша, Стара планина и Родопите, а бяла покривка вече се е образувала и в района на връх Ботев. Кадрите от планинските камери показват, че студеният сезон постепенно завладява високите части на страната. На места снежната граница се е спуснала до около 1200 метра, съобщава БГНЕС.

Кои планини вече побеляха

Снегът е покрил редица популярни туристически райони, макар че засега снежната покривка е сравнително тънка. На Витоша зимна обстановка се наблюдава около хижа „Алеко“ и заслон „Черни връх“.

В Стара планина са побелели районите на хижите „Дерменка“, „Добрила“, „Амбарица“ и „Плевен“, както и заслон „Ботев“. Сняг е завалял и на самия връх Ботев, който се издига на 2376 метра надморска височина.

В Пирин зимата вече се усеща в района на Шилигарника, а в Рила снеговалежи са регистрирани при Мартинови бараки край Боровец. Още във вторник курортът посрещна първия си сняг за сезона.

В Родопите снегът слезе най-ниско

Прави впечатление разликата във височината, на която се наблюдават снеговалежите. В повечето планини снегът обхваща предимно районите над 1500 метра, докато в Родопите снежната граница достига около 1200 метра.

Засега не става дума за трайна зимна обстановка във всички планински курорти. Снежната покривка остава рехава, а задържането й ще зависи от температурите и следващите валежи.

Още сняг и застудяване

Прогнозата предвижда ново понижение на температурите. Още в петък на много места в страната се очаква дъжд, а в планините над 1300 метра валежите ще бъдат от сняг. Северният вятър ще донесе допълнително застудяване.

Синоптичните очаквания сочат и нова студена вълна към края на октомври, която може да донесе допълнителни снеговалежи по високите части.

За туристите това е напомняне, че условията в планината вече се променят бързо. Дори когато в ниските райони времето изглежда сравнително меко, по върховете температурите са значително по-ниски, а снегът и силният вятър могат да затруднят преходите.