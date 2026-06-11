Удар на полицията! Фалшиви брокери примамвали чужденци от офис в София

Служители на Дирекция „Киберпрестъпност“ при ГДБОП атакуваха в София престъпна група, заподозряна в инвестиционни измами срещу чуждестранни граждани. При операцията е неутрализирана дейността на колцентър, рекламиран като надежден инвестиционен посредник с партньорски екипи по целия свят, съобщава МВР.

Разследването сочи, че от офис в бизнес сграда в столицата хора са били убеждавани да влагат пари срещу обещания за висока доходност, но клиентите не само не получавали обещаните приходи, а не можели да си върнат и първоначално вложените средства. Петима души - български и чужди граждани - са задържани по Закона за МВР.

Офисът зад лъскавата инвестиционна фасада

Акцията е проведена под надзора на Софийската градска прокуратура. Образувано е досъдебно производство за компютърна измама и въвеждане в заблуждение на граждани с цел набавяне на облага. Според събраните данни дейността на колцентъра е била насочена към чуждестранни клиенти, на които е предлагана възможност за инвестиции с обещание за бързо разширяване на приходите.

При претърсванията в административната сграда и на още два частни адреса са иззети множество компютърни конфигурации, мобилни устройства, документи и вещи, свързани с разследването. Това са ключови доказателства при подобни схеми, защото комуникацията с жертвите, базите данни, платежните инструкции и вътрешните сценарии за разговори често остават именно в техниката, използвана от колцентровете.

Как работят тези капани

Инвестиционните измами с колцентрове обикновено започват с реклама в интернет, съобщение, телефонно обаждане или форма за контакт на сайт, който изглежда професионално. Европол описва подобни схеми като мрежи, които обещават много висока възвращаемост, насочват жертвата към убедително изглеждаща платформа и след това я подлагат на постоянен натиск да внася още средства. Често първоначалната сума е малка, за да се създаде доверие, а после измамниците показват фалшиви печалби на екрана.

Най-опасният момент настъпва, когато човек поиска да изтегли парите си. Тогава започват искания за допълнителни такси, данъци, комисиони или нови депозити, уж необходими за освобождаване на средствата. ФБР предупреждава, че ако човек вече подозира инвестиционна измама, не бива да плаща допълнителни такси, за да си „освободи“ парите, нито да се доверява на услуги, които обещават да възстановят загубените средства срещу ново плащане.

Причината хората да се хващат не е само алчност, а внимателно режисиран натиск. Измамниците използват професионален език, фалшиви графики, уж реални акаунти, персонални „консултанти“ и спешност - например предупреждения, че шансът ще изчезне, ако клиентът не внесе пари веднага. Федералната търговска комисия на САЩ посочва като ясен сигнал за измама обещанията за гарантирана печалба, големи доходи за кратко време или „нискорискова“ инвестиция, защото никой легитимен посредник не може да гарантира подобен резултат.

Разследването тепърва ще показва мащаба

Към момента МВР съобщава за петима задържани и иззети устройства и документи, но при подобни престъпления истинският мащаб често се установява след анализ на сървъри, комуникации, банкови следи и списъци с потенциални жертви. Важен въпрос ще бъде колко чуждестранни граждани са били засегнати, през какви канали са били набирани и дали колцентърът в София е бил самостоятелно звено или част от по-широка международна мрежа.

Този тип престъпления са особено тежки, защото не продават просто фалшива услуга, а подменят доверието. Жертвата често вижда на екрана „печалба“, разговаря с човек, който звучи компетентно, и продължава да плаща, докато реалните пари вече са източени. Затова ударът по подобни колцентрове не е само полицейска акция, а предупреждение към всички, които чуват обещание за бързи и сигурни инвестиционни печалби.

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