Удар на полицията! Фалшиви брокери примамвали чужденци от офис в София
ГДБОП неутрализира колцентър, работил като прикритие за инвестиционни измами със съмнителни обещания за бърза възвращаемост
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ГДБОП неутрализира колцентър, работил като прикритие за инвестиционни измами със съмнителни обещания за бърза възвращаемост
Откраднати детски данни, блокирани заводи и стотици хиляди без работа – дигиталният терор парализира цели отрасли
Среща с отделите по киберсигурност в ГДБОП и Националната следствена служба за предприемането на спешни законодателни мерки
Специалистите се включиха чрез онлайн връзка в международния форум на "Стандарт"
По време на разпита те са казали, че имат намерение да осъществят финансов трансфер
Москва. Парламентът в Русия прие законопроект, който изисква от всички технологични компании да съхраняват личните данни на своите руски потребители....
Добрич. Обемът на пари в киберпрестъпленията два - пъти по-голям от този, които се върти в наркотиците. Това заяви в Добрич преди публичната си...
Цветанов кани съветника на Обама у нас