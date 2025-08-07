Фалшиви лева и евро! Как да се справим с плъзналата напаст

Служители на икономическа полиция са открили и фалшиви левове - общо 15 000 лева в купюри от по 50 и 100 лева в дома на един от задържаните вчера за разпространението на фалшиво евро.

Това съобщи пред БНТ началникът на "Икономическа полиция" в София Дарин Костов.

При акцията бяха арестувани трима души, които са се готвили да разпространят фалшиви евробанкноти с купюри от по 200 евро на обща стойност 10 хиляди евро.

От полицията обясниха, че към момента няма данни за организирана престъпна група, но също така предупредиха хората, че с влизането ни в еврозоната ще се увеличи броят на фалшивите евро у нас и особено възрастните, които по-често пазаруват в брой, трябва да бъдат много внимателни.

"Тези хора според мен се готвят, когато влезе еврото, тогава да ги разпространяват или да закупуват нещо с тях. Пак казвам, старите хора са уязвими, количеството не е толкова голямо, за да правят някакви големи сделки. Там, където има плащане с кеш, може да има такива банкноти. Тези лица се намират на най-ниско ниво, те са част от веригата за разпространение", обясни Костов.

Началникът на икономическите ченгета посъветва как да разпознаем фалшивото евро.

"Има едно правило - пипни, наклони и погледни, тоест когато пипате трябва да има релеф, който трябва да се усеща с пипане. Когато накланяш, евровите банкноти имат свойството да сменят цвета на изображението и като погледнете трябва да виждате силуети, които са в самата банкнота", посочи той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com